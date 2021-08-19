Başkan Erdoğan açıkladı: Aşı olmamış öğretmenler ve personeller haftada 2 kere test yaptıracak | Video

Son dakika… Başkan Erdoğan, 5 saat 20 dakika süren Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanması ile birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada iki kere test yaptırmasını isteyeceğiz" dedi. İşte detaylar...