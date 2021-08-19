Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 19.08.2021 | 20:20
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Son dakika: Kabine toplantısı sona erdi! | Video 19.08.2021 | 19:30
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Engin Ardıç | Alın size devrim 19.08.2021 | 19:14
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Haşmet Babaoğlu | Akışa kapılmak yerine öğrensek mi? 19.08.2021 | 18:23
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ABD’nin başkenti Washington DC’de bomba alarmı | Video 19.08.2021 | 18:16
03:26
Okan Müderrisoğlu | Afganistan realitesi ve alınacak dersler 19.08.2021 | 18:13
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Büyükçekmece’de eski karısını öldüren zanlı kamerada | Video 19.08.2021 | 17:58
07:27
Yavuz Donat | Aksaray buluşması 19.08.2021 | 17:57
00:25
İstanbul’da göçmenlere göz açtırılmıyor | Video 19.08.2021 | 17:44
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Mahmut Övür | ABD’nin Afganistan ihaneti ve Türkiye’ye yansıması 19.08.2021 | 16:37
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Mehmet Barlas | Özal’ın hayallerini Erdoğan gerçek kıldı 19.08.2021 | 16:35
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Cilo'da PKK'ya ağır darbe: 8 terörist etkisiz hale getirildi | Video 19.08.2021 | 14:04
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İstanbul'da torbacılara zehir baskını kamerada... 19 gözaltı! 19.08.2021 | 12:17
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Meral Akşener'in 28 Şubat yüzü | Video 19.08.2021 | 10:44
SON DAKİKA HABERİ: Kabine Toplantısı bugün saat 13.50'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine Toplantısında yüz yüze eğitim, koronavirüs ile mücadele ve aşısızlara kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili kritik kararlar alındı. Gelen son dakika haberine göre; Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını kamuoyuna duyurdu. İşte Kabine Toplantısı kararları ve son dakika haberinin ayrıntıları…