Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video

SON DAKİKA HABERİ: Kabine Toplantısı bugün saat 13.50'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine Toplantısında yüz yüze eğitim, koronavirüs ile mücadele ve aşısızlara kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili kritik kararlar alındı. Gelen son dakika haberine göre; Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını kamuoyuna duyurdu. İşte Kabine Toplantısı kararları ve son dakika haberinin ayrıntıları…