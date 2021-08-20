SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Aşı olmayan öğrenci ve öğretmene PCR testi şartı

Son 1,5 asrın rekorlarının kırıldığı bu dönemde, 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı, 80 km buluna rüzgar hızı nedeniyle yangınların önüne geçilmesi zorlanmıştır. Yangınlara karşı devletimiz ilk andan itibaren mücadele vermiş, vatandaşların yanında yer almıştır. Böylesine bir felaketi istismar edenlere rağmen bu büyük afetin üstesinden geldik. 18 uçak, 68 helikopter 9 İHA 1000'in üzerinde arazöz, 600'ün üzerinde iş makinesi ile müdahale edilmiştir. Diğer kurumlar ve belediyelerden de destek sağlandı. En son Köyceğiz'le birlikte büyük yangınların tamamı kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürmektedir.

Ormanların yanı sıra 72 bin ekili alan, 2600 tarımsal yapı zarar görmüştür. Bunun yanında yangınlarda 395 büyükbaş, 4505 küçükbaş hayvan, 29 bin 600 kanatlı hayvan itlaf olmuştur.