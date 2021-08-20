Son dakika haberi: Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF'21) ikinci gününde, savunma sanayisi devlerinin işbirliklerine sahne oldu. Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin ilk kez görücüye çıktığı fuar 20 Ağustos'a kadar Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda 53 ülkeden 536'sı yerli, 700'ü yabancı olmak üzere toplam bin 236 firma, 38 bin metrekarelik alanda ürün ve hizmetlerini sergiliyor. İşte Türkiye'nin savunma sanayii ataklarına ve milli savaş uçağına dair son dakika gelişmeleri.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil milli savunma sanayi hamlelerimiz ve üretim sürecindeki milli ürünlerimizle ilgili olarak çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte Atak-2, F-35, Milli jetimiz ve İHA'larla ilgili çok kritik açıklamalar...