Video Haber 2023 için üç hediye! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den IDEF 2021'de gençlere çağrı | Video

2023 için üç hediye! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den IDEF 2021'de gençlere çağrı | Video

2023 için üç hediye! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den IDEF 2021'de gençlere çağrı | Video
18.08.2021 | 20:45

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IDEF 2021, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açılış konuşmasıyla önceki gün ziyaretçilere kapılarını açtı. Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle yapılamayan fuar bu sene yoğun ilgi görüyor. Dünyanın pek çok ülkesinden bin 200'den fazla savunma sanayii firmasının katıldığı fuarda, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Prof. Kotil, Cumhuriyetin 100. yılı için üç önemli müjde verdi ve gençlere çağrıda bulundu.

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