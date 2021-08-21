Vatandaş direndi, İBB ekipleri yıkımı durdurmak zorunda kaldı!

GENÇLİK PARKI'NIN YIKIMININ DURDURULMASINA YÖNELİK KARAR ALINMIŞTI

İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne yapılan suç duyurusunda; parkın mahalleye fayda sağladığı, tesis edilen işlemlerin idari işlemlerin idari işlemin unsurları olan sebep, amaç yönünden hukuka aykırı aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istendi.