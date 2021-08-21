İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin Gençlik Parkı'nı yıkımının durdurulmasına yönelik karara aykırı davrandı ve parkın yıkımına devam etti. İBB ekipleri; saat 08.00 başladıkları yıkımı saat 16.00'da durdurmak zorunda kaldı.
Vatandaşların tepkisi üzerine İBB ekipleri alandan çekilmek zorunda kaldı. Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri de alınan mahkeme kararına binaen park alanındaki güvenlik gerekçesiyle şerit çekti. İBB yetkililerinin, gazetecilerin çekim yapmasına dahi izin vermemesi dikkat çekti.
GENÇLİK PARKI'NIN YIKIMININ DURDURULMASINA YÖNELİK KARAR ALINMIŞTI
İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne yapılan suç duyurusunda; parkın mahalleye fayda sağladığı, tesis edilen işlemlerin idari işlemlerin idari işlemin unsurları olan sebep, amaç yönünden hukuka aykırı aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istendi.
İstanbul 5. İdare Mahkemesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Eyüpsultan Yeşilpınar'da bulunan Gençlik Parkı'nı yıkımının durdurulmasına yönelik karar aldı.
Vatandaş direndi, İBB ekipleri yıkımı durdurmak zorunda kaldı!
İstanbul 5. İdare Mahkemesi; Gençlik Parkı’nı yıkımının durdurulmasına yönelik karar aldı