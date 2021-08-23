Yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlıyor. Kovid-19'a karşı, öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az iki defa PCR testi yaptırması istenecek. Sağlık Bakanlığı ve bizzat Bakan Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu önerilerini aktardığı yeni dönemle ilgili kabine kararları da bu yöndeki uygulamaları kesinleştirdi. Prof. Dr. Yiyit'ten sonbahar öncesi önemli son dakika tespiti: Amaç virüsün hızla yayılmasının önüne geçmek. En büyük hazırlık, sonbaharda 4'üncü bir dalga yaşamamak için

Son dakika haberi: Yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlıyor. Kovid-19'a karşı, öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az iki defa PCR testi yaptırması istenecek. Aşı olmayan üniversite öğrencileri ve çalışanlarından da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edilecek. Ayrıca uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR uygulamaları devreye alınacak. Salgınla mücadelede gelinen durumu değerlendiren Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, şunları kaydetti: