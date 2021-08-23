Son dakika haberi: Yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlıyor. Kovid-19'a karşı, öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az iki defa PCR testi yaptırması istenecek. Aşı olmayan üniversite öğrencileri ve çalışanlarından da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edilecek. Ayrıca uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR uygulamaları devreye alınacak. Salgınla mücadelede gelinen durumu değerlendiren Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, şunları kaydetti:
AŞIDA ZORUNLULUK YOK, PCR TESTİ SONBAHAR ÖNCESİ KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR
Virüsle savaşta en etkili silah aşı. Salgında elimize virüse karşı aşı gücü geçti. Aşılama ile virüsün hızla yayıldığı illerde yüzde yüz bir düşüş yaşandı. Aşıyı olmamakta ısrar eden bir grup var. Bizim ülkemiz 'İlla aşı ol' diye ısrar etmiyor. 'Aşı olanlar aşı olduklarını aşı kartıyla göstersin. Aşı olmayanlar da virüsü taşımadıklarını PCR testiyle kanıtlasın' diyor. Amaç virüsün hızla yayılmasının önüne geçmek. En büyük hazırlık sonbaharda 4'üncü bir dalga yaşamamak için.
VİRÜS TAŞIMADIĞIMIZI BELGELEMEMİZ GEREKİYOR
Aşı olmayanlar, virüsün çoğalması ve yayılması için ortam sağlıyor. Virüsün çoğalabileceği bir ortam bulması yeni varyantlara da zemin hazırlıyor. Yeni vaka oluşumunun hızını durdurmak için alınacak önlemlerde ya büyük kalabalıklarda aşı olduğunu kanıtlamak ya da PCR testi ile virüsü taşımadığını belgelemek. Bütün çabamız vaka artış hızına imkan tanımamak. 4'üncü dalga olmaması.
Aşı olmak istemeyenlerde de bu alternatif sağlıyor. 'Benimle aynı ortamı paylaştığında virüsü getirmene izin vermiyorum' demek. Bütün ülke geleceği için atılmış güzel bir adım bu. Ulaşım araçlarında tanımadığımız insanlarla birarada kalıyoruz. Zaten pandemide bir yerden bir yere transfer tehlikeli. PCR ve aşı kartı ile başka yerden bir başka yere de virüsün taşınmasının önüne geçilmiş oluyor.
Dünyada da benzer kararlar var. Bizim onlardan tek farkımız, onlar PCR'ı ücretli yapıyor, biz ücretsiz yapıyoruz.
'KOVİD BİTTİ' DÜŞÜNCESİ DOĞRU DEĞİL
Koronavırüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş: Son 1 aydır 'Kovid bitti, eski hayatımıza geri döndük' şeklinde düşünce oluştu. Şimdi vaka sayılarının 20 binlere yaklaştığını görüyoruz. Delta varyantı çok hızlı bulaşıyor. Yaz ayında olmamıza rağmen vakalarda hızlı bir yükseliş var. Konser, festival ve düğün gibi toplu etkinliklerde daha dikkatli olmamızda fayda var.
3. DOZ NEDEN ÖNEMLİ?
Açık alanlarda bile en az 1.5 metre mesafe bırakalım. Şu anda aşı dışında koruyucu önlem gözlemleyemiyorum. Çift doz BioNTech ya da 2 doz Sinovac aşısıyla birlikte 3. dozu olmamız varyantlara karşı koruyuculuğu artırıyor.
DOĞU'DA AŞI SEFERBERLİĞİ
Geçtiğimiz hafta aşılama oranının yüzde 65'i geçmesi ile turuncu kategoriden sarı kategoriye geçen Şırnak'ta 'Mavi' seferberliği başladı. Bu kapsamda Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan esnafları ziyaret ederek, aşı olmaları konusunda ikna etti. 200'den fazla mobil ekip ve 30'dan fazla aşılama noktası ile aşılama çalışmalarının yürütüldüğü Şırnak'ta Kent Merkezi Ali Gaffar Okkan Caddesi'nde gerçekleşen denetimde kapı kapı dolaşan Vali Pehlivan ve beraberindekiler hiç aşı olmamış veya aşı sırası gelip de zamanı geçen vatandaşların aşılanmasını sağladı. Bir saat içinde 70'ten fazla vatandaş bu sayede aşılandı.
MİNAREDEN ANONS
Türkiye'de aşı olma sıralamasında sondan ikinci olan Mardin'de minareden aşı çağrıları yapılmaya başlandı. Mardin İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, "Mardin'imizde yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90'ları geçti. Halkın sağlığını kaybetmemesi için minarelerimizden aşı olma çağrısında bulunduk. Çünkü sağlığımız olmazsa dindarlığımız da olmaz" dedi. Elazığ'da berber Adem Akın, 1'inci doz aşı olana yüzde 40, 2'nci doz aşısını olana yüzde 50 indirimle tıraş yapmaya başladı.
SON DAKİKA ELİF, ARDINDA KUCAĞINA ALAMADIĞI BEBEĞİNİ BIRAKTI
Aydın Kuşadası'nda yaşayan Elif Genç, gümrük muhafaza memuru olarak çalışıyordu. Aynı zamanda Özgür-Der Çocuk Kulübü'nde öğretmenlik yapıyordu. Suriye'deki ve mülteci kamplarındaki muhacir çocuklara yardım kampanyaları düzenliyordu. İki yıl önce evlenen Genç, 7 aylık hamileydi ama bir ay önce Kovid- 19'a yakalandı.Doktorlar anneye ilaç tedavisine başlayabilmek için bebeği sezaryenle aldı. Elif, 15 gün sürenyaşam mücadelesini kazanamadı. Cenazesi iki gün önce defnedilen Elif'in on yıllık dostu ve Özgür-Der Çocuk Kulübü Yöneticisi Zehra Türkmen Zehra Türkmen, onu SABAH'a anlattı: Elif kucağına alamadığı bebeğini ardında bıraktı. Emaneti şu an hepimizin emaneti."
BULAŞTIRAN KANUNEN KUSURLU SAYILSIN
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun anketine katılan her 10 kişiden 8'i aşı olmayı reddederek başkalarına hastalığı bulaştıran kişilerin kusurlu olduğunu düşünüyor. Ankete katılanların yarısına yakını ise bu kusurun vicdani bir kusurdan öte kanuni anlamda da bir kusur sayılması gerektiğini belirtiyor.
YALAN BEYANLA 5 KEZ AŞI YAPTIRDI ALTINCI DA YAKALANDI
Brezilya'da 12 Mayıs- 21 Temmuz arasında Kovid- 19'a karşı 5 kez aşılanan bir şahıs, 6. dozu yaptırırken yakalandı. 2.5 ayda 2 Sinovac, 1 AstraZeneca, 2 BioNTech aşısı olan şahıs 5 doz aşıyı nasıl yaptırdığı ve aşı kartı kontrollerini nasıl atlattığını açıklamak için Savcılığa davet edildi. Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın olaya ilişkin araştırmaları ise sürüyor. Brezilya medyasına yansıyan haberlerde, elektronik sistemin arızalanmasından yararlanarak farklı sağlık ocağına giderek aşı olmadığını beyan ettiği yazıldı.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİNDEN ACI HABER
Konya Selçuk Üniversitesi öğretim görevlisi Abdullah Akdam (49), Kovid- 19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışan Akdam, iki hafta önce koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye yatırıldı.
AĞIRLAŞTI: Durumu ağırlaşıp, yoğun bakım ünitesine alınan Akdam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Akdam dün toprağa verildi.
AŞI KARŞITI ANNE HEMŞİRE KIZININ ÇALIŞTIĞI HASTANEDE KOVİD'DEN ÖLDÜ
Aşı karşıtı İngiliz Geraldine Mount (57) hemşire kızı Amy Crosby'nin (34) çalıştığı hastanede Kovid-19'a yenildi. Middlesbrough'daki James Cook Hospital'de çalışan genç hemşire annesinin ölümünden sonra yaptığı paylaşımda, "Son nefesinde bile hala aşı karşıtı fikirleri sayıklıyordu. Kovid'in gerçek olmadığına ve aşının tehlikeli olduğuna inanıyordu. İyi uykular Anne! Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.
Gül KİREKLO / Burak Erdem ÇELİK / Sekvan KÜDEN / Dilan KAYA/ Tolga YANIK / SABAH