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Koronavirüsle mücadelede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere uzman isimler aşı çağrılarını sürdürürken bir yandan acı tecrübeler de yaşanmaya devam ediyor. SABAH'a konuşan Bilim Kurulu üyeleri Türkiye'nin yeni normalini açıklarken 4. dalgaya karşı ciddi uyarılarda bulundu. Öte yandan aşı karşıtı vatandaşlardan üzücü son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yiyit'ten sonbahar öncesi önemli son dakika tespiti: Amaç virüsün hızla yayılmasının önüne geçmek. Alınan tedbirler ve PCR kararı ise ise sonbahar ve kış aylarında 4'üncü bir dalga yaşamamak için çok önemli"

Son dakika haberi: Yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlıyor. Kovid-19'a karşı, öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az iki defa PCR testi yaptırması istenecek. Aşı olmayan üniversite öğrencileri ve çalışanlarından da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edilecek. Ayrıca uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR uygulamaları devreye alınacak. Salgınla mücadelede gelinen durumu değerlendiren Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, şunları kaydetti: