Son dakika: Sosyal medya fenomenleri ifade veriyor! Reynmen, Enes Batur, Başak Karahan...

Son dakika haberleri... Sosyal medya fenomenlerinin daha fazla takipçi kazanmak adına gerçekleştirdikleri kura-çekiliş videoları, geçtiğimiz yılbaşında denetime takılmıştı.
Emniyet, Başak Karahan, Enes Batur, Reymen gibi fenomenlerin kanuna aykırı olarak şans oyunları düzenleyerek suç işlediğini belirleyince, Milli Piyango'ya bağlı şans oyunları yönetmeliğine aykırı davrandığını tespit edilen ve takipçi sayısı yarım milyon ile 1,7 milyon arasında değişen 10 fenomen hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmıştı.
FENOMENLER EMNİYETTE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün ünlü fenomenler İstanbul Mali Şube Müdürlüğüne geldi.
Fenomen Başak Karahan, Cantuğ Özsoy, Damlanır Altun, Ferit Karakaya, Doğan Kabak gibi isimlerin ifadeleri alınma işlemi sürerken toplamda 15 fenomenin soruşturma kapsamında gün içerisinde müdürlükte ifadelerinin alınması bekleniyor.
"İZİN ALDIK" DEDİLER
İfade veren ünlü fenomenlerin "Milli piyangodan izin aldık izin alarak yaptık" diyerek kendilerini savunduğu ileri sürüldü.
Son dakika: Sosyal medya fenomenleri ifade veriyor! Korsan çekiliş yapmışlardı
Ayrıntılar geliyor...