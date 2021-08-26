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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sosyal medya fenomenleri ifade veriyor! Reynmen, Enes Batur, Başak Karahan...
Giriş Tarihi: 26.8.2021 14:37 Son Güncelleme: 26.8.2021 14:59

Son dakika: Sosyal medya fenomenleri ifade veriyor! Reynmen, Enes Batur, Başak Karahan...

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika: Sosyal medya fenomenleri ifade veriyor! Reynmen, Enes Batur, Başak Karahan...

Son dakika bilgisine göre sosyal medya fenomenlerinin hesaplarından kanuna aykırı şekilde yaptıkları kura ve çekilişler nedeniyle aralarında Enes Batur, Yusuf Aktaş, Başak Karahan, Kemalcan Parlak, Ferit Karakaya, Doğan Kabak, Cantuğ Özsoy, Pelin Baymazoğlu, Ahmet Sonuç, Taner Yeşildağ’ın da olduğu takipçi sayısı 500 bin ile 2 milyon arasındaki 15 fenomen, haklarında başlatılan adli soruşturma kapsamında İstanbul Mali Şube Müdürlüğü’nde ifade veriyor. Toplamda beş fenomen ifade işlemeleri sürerken, 10 fenomenin daha gün içinde ifade vermesi bekleniyor. İfade veren ünlü fenomenler “Milli piyangodan izin aldık izin alarak yaptık” diyerek kendilerini savundu.

Son dakika haberleri... Sosyal medya fenomenlerinin daha fazla takipçi kazanmak adına gerçekleştirdikleri kura-çekiliş videoları, geçtiğimiz yılbaşında denetime takılmıştı.

Emniyet, Başak Karahan, Enes Batur, Reymen gibi fenomenlerin kanuna aykırı olarak şans oyunları düzenleyerek suç işlediğini belirleyince, Milli Piyango'ya bağlı şans oyunları yönetmeliğine aykırı davrandığını tespit edilen ve takipçi sayısı yarım milyon ile 1,7 milyon arasında değişen 10 fenomen hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmıştı.

FENOMENLER EMNİYETTE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün ünlü fenomenler İstanbul Mali Şube Müdürlüğüne geldi.

Fenomen Başak Karahan, Cantuğ Özsoy, Damlanır Altun, Ferit Karakaya, Doğan Kabak gibi isimlerin ifadeleri alınma işlemi sürerken toplamda 15 fenomenin soruşturma kapsamında gün içerisinde müdürlükte ifadelerinin alınması bekleniyor.

"İZİN ALDIK" DEDİLER

İfade veren ünlü fenomenlerin "Milli piyangodan izin aldık izin alarak yaptık" diyerek kendilerini savunduğu ileri sürüldü.

Son dakika: Sosyal medya fenomenleri ifade veriyor! Korsan çekiliş yapmışlardı

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Son dakika: Sosyal medya fenomenleri ifade veriyor! Reynmen, Enes Batur, Başak Karahan...
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