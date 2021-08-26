Son dakika: Sosyal medya fenomenleri ifade veriyor! Reynmen, Enes Batur, Başak Karahan...

Emniyet, Başak Karahan, Enes Batur, Reymen gibi fenomenlerin kanuna aykırı olarak şans oyunları düzenleyerek suç işlediğini belirleyince, Milli Piyango'ya bağlı şans oyunları yönetmeliğine aykırı davrandığını tespit edilen ve takipçi sayısı yarım milyon ile 1,7 milyon arasında değişen 10 fenomen hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmıştı.