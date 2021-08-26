Son dakika: Sosyal medya fenomenleri ifade veriyor! Korsan çekiliş yapmışlardı
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Son dakika bilgisine göre Sosyal medya fenomenlerinin hesaplarından kanuna aykırı şekilde yaptıkları kura ve çekilişler nedeniyle aralarında Enes Batur, Yusuf Aktaş, Başak Karahan, Kemalcan Parlak, Ferit Karakaya, Doğan Kabak, Cantuğ Özsoy, Pelin Baymazoğlu, Ahmet Sonuç, Taner Yeşildağ’ın da olduğu takipçi sayısı 500 bin ile 2 milyon arasındaki 15 fenomen, haklarında başlatılan adli soruşturma kapsamında İstanbul Mali Şube Müdürlüğü’nde ifade veriyor. Toplamda beş fenomen ifade işlemeleri sürerken, 10 fenomenin daha gün içinde ifade vermesi bekleniyor. İfade veren ünlü fenomenler “Milli piyangodan izin aldık izin alarak yaptık” diyerek kendilerini savundu.