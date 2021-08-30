Son dakika haberi | TSK'ya yeni karargah: "Düşmana korku, dosta güven verecek"

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni"ne katıldı. "Ayyıldız" projesi; Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile karargahları aynı çatı altında toplayacak.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Böyle anlamlı bir günde Ay Yıldız Projesinin temel atma töreni vesilesi ile bir araya gelmemizi önemli bir mesaj olarak görüyorum. Türkiye'nin gelişen ve değişen savunma ihtiyaçları tüm birimlerin ortak bir çatı altında yakın koordinasyon içinde faaliyet göstermesini mecburi bir hale getirmiştir. Bunu da gerek bakanımla gerek Genelkurmay Başkanım ile enine boyuna değerlendirdik ve dedik ki bize müşterek bir merkez gerekiyor.
CUMHURİYETİN 100. YILINDA HİZMETE AÇILACAK
Bu merkezle beraber biz daha bulunduğumuz yerden dünyaya farklı bir sinyal verelim. Hele hele siber güvenliğin konuşulduğu böyle bir dönemde bize şu anda temelini atacağımız ay yıldız projesi yakışır dedik. Bugün de bu temeli atıyoruz. Amacımız Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümünde 29 ekim 2023 tarihinde bu projeyi tamamlayarak hizmete açmaktır.
"DÜŞMANA KORKU DOSTA GÜVEN VERECEK"
Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz. Kahraman ordumuzun gücüne güç ekleyecek. Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız.
Merkezi bir savunma sistemini, müşterek bir savunma sistemini bulunduracağız.
İstanbul'un vatanımız olmasını kabul edemeyenler halen iç dünyalarını dışa vurmaktadırlar. İşte onlar, Gezi'de zulüm 1453'te başladı diyenlerdir. Sevr'i bir paçavra gibi yırtıp atacak gücü, Çanakkale'deki mücadelenin başarısına borçluyuz.
Anadolu'daki üçüncü devletimiz cumhuriyetimizde kendi içinde dönüm noktaları yaşadık. Pek çok projenin önü kifayetsiz muhterisler tarafından kesilmiştir. Vesayet dediğimiz çarpık zihniyet demokrasi ve kalkınmamıza takoz olmuş takvimi geriye sarmıştır
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ
15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından gündeme gelen Ayyıldız projesi ile karargahların şehir dışına taşınması planlanmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatının yeni binasının bulunduğu Eskişehir yolu üzerinde bulunan Bağlıca bölgesinde yapılacak projenin kısa sürede gerçekleştirilmesi için Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a talimat vermişti. 30 Ağustos Zafer Bayramı programı çerçevesinde Başkan Erdoğan tarafından bugün temeli atılacak Ayyıldız Projesiyle Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz, Hava ve Kara Kuvvet Komutanlıkları Ayyıldız şeklinde planlanan kampüste toplanacak.
PENTAGON'A RAKİP OLACAK
Ayyıldız Projesi tamamlandığında ABD'nin Pentogon'una rakip olacağı belirtiliyor. Pentagon Binanın beş köşesi, yer üstünde beş, yer altında iki katı ve her katta beş çember koridoru var Merkezdeki 20,000 m2 büyüklüğündeki beşgen meydan "ground zero" olarak adlandırılıyor. Ayyıldız projesi de ayyıldızı simgeleyen 5 köşeden oluşacak. Üstün teknoloji ile donatılacak proje Türkiye'ye prestij kazandıracak.