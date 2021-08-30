Son dakika haberi | TSK'ya yeni karargah: "Düşmana korku, dosta güven verecek"

CUMHURİYETİN 100. YILINDA HİZMETE AÇILACAK

Bu merkezle beraber biz daha bulunduğumuz yerden dünyaya farklı bir sinyal verelim. Hele hele siber güvenliğin konuşulduğu böyle bir dönemde bize şu anda temelini atacağımız ay yıldız projesi yakışır dedik. Bugün de bu temeli atıyoruz. Amacımız Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümünde 29 ekim 2023 tarihinde bu projeyi tamamlayarak hizmete açmaktır.

"DÜŞMANA KORKU DOSTA GÜVEN VERECEK"

Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz. Kahraman ordumuzun gücüne güç ekleyecek. Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız.

Merkezi bir savunma sistemini, müşterek bir savunma sistemini bulunduracağız.

İstanbul'un vatanımız olmasını kabul edemeyenler halen iç dünyalarını dışa vurmaktadırlar. İşte onlar, Gezi'de zulüm 1453'te başladı diyenlerdir. Sevr'i bir paçavra gibi yırtıp atacak gücü, Çanakkale'deki mücadelenin başarısına borçluyuz.

Anadolu'daki üçüncü devletimiz cumhuriyetimizde kendi içinde dönüm noktaları yaşadık. Pek çok projenin önü kifayetsiz muhterisler tarafından kesilmiştir. Vesayet dediğimiz çarpık zihniyet demokrasi ve kalkınmamıza takoz olmuş takvimi geriye sarmıştır

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BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından gündeme gelen Ayyıldız projesi ile karargahların şehir dışına taşınması planlanmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatının yeni binasının bulunduğu Eskişehir yolu üzerinde bulunan Bağlıca bölgesinde yapılacak projenin kısa sürede gerçekleştirilmesi için Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a talimat vermişti. 30 Ağustos Zafer Bayramı programı çerçevesinde Başkan Erdoğan tarafından bugün temeli atılacak Ayyıldız Projesiyle Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz, Hava ve Kara Kuvvet Komutanlıkları Ayyıldız şeklinde planlanan kampüste toplanacak.