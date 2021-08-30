Başkan Erdoğan "Düşmana korku, dosta güven verecek"
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni”nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz. Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız." dedi.