Fethiye Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ve basketbol gönüllüsü olarak tanınan Serkan Yalnız, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın kendisini tehdit ettiği ve telefonda sinkaflı sözler sarf ettiği iddiasıyla suç duyusunda bulundu.

Serkan Yalnız ayrıca, Alim Karaca'nın kendisine yönelik, 'kemiklerini kırdıracağım, çocukları zor tutuyorum' dediğini iddia ederek koruma talebinde bulundu.

Adliye çıkışında açıklama yapan Yalnız, "Son Periyot 48 basketbol gönülleri kurucularından Serkan Yalnız ben iki senedir basketbol camiamızla ilgili yakından takip ettiğiniz ve desteklediğiniz onunla ilgili pek çok projeler yaptık. Fakat geçen seneden bu yana yaşanan sorunların belirli bir saygı sevgi çerçevesinde halkı ve taraftarları bilinçlendirmek üzere yapmış olduğumuz açıklamalara karşılık sayın belediye başkanımız Alim Karaca tarafından 6 Temmuz 2021 tarihinde gece 00.30'dan bir tehdit mesajıyla olaylar başladı." dedi.

"KEMİKLERİNİ KIRDIRACAĞIM, ÇOCUKLARI ZOR TUTUYORUM"

CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın kendisini tehdit ettiğimi öne süren Yalnız şu sözleri sarf etti: Kendisi tarafından dolaylı yoldan tehdit edilmiştim. Aldırış etmedim çünkü biliyorsunuz ki daha önce buna benzer pek çok sosyal medyaya maal olmuş bazı olaylar vardı. Fakat Cuma günü saat 11'de gündüz vakti bana tehditkâr mesajlar atarak benim neden basketbolu sorguladığımı neden kendisi hakkında eleştiri yaptığıma dair sorgulamalar yaptı. Ben de kendisine oy vermiş bir vatandaş olarak yaptıkları bazı şeylerin ilkelere uymadığını yanlış olduğunu özellikle basketbol takımımızı yalnız bıraktığını kendisine aktardım. O da bu işlere karışmamam gerektiği konusunda beni uyarmaya çalıştı. Daha sonra, bir telefonla bir görüşme yaptık, bunun başlangıcında aileme, şahsıma, eşime, çocuğuma ve tüm çevreme ağza alınmayacak çok ağır kötü kelimeler, küfürler kullandı. Görüşmenin ilerleyen dakikalarında da beni ve ailemi tehdit ederek, bu işlere bir son vermem gerektiğini basketbol gönüllü olarak bir vatandaş olarak bu işleri sorgulamam gerektiğini beni tehdit ederek 'kemiklerini kırdıracağım, çocukları zor tutuyorum' diyerek gibi sözlerle ve küfürlerine devam etti. Hepiniz biliyorsunuz ki makamı ne olursa olsun hiçbir makam sahibi bir vatandaşa, kendisine oy vermiş bir vatandaşa, bir sporsevere, küfürler ağır ithamlar savuramaz. Konu şuan savcılığa intikal etti. Yapmış olduğu tehditlerle ilgili de savcılıktan koruma talebinde bulundum."