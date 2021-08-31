CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında suç duyurusu!

Fethiye'de bir vatandaş, CHP’li Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında suç duyurusunda bulundu. Karaca’nın kendisine yönelik ‘Kemiklerini kırdıracağım, çocukları zor tutuyorum’ dediğini öne süren Serkan Yalnız adlı vatandaş, koruma talep etti.