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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi | Kütahya'da şiddetli deprem yaşandı! Ankara, Eskişehir ve birçok ilden de hissedildi!
Giriş Tarihi: 1.9.2021 08:56 Son Güncelleme: 1.9.2021 08:57

Son dakika haberi | Kütahya'da şiddetli deprem yaşandı! Ankara, Eskişehir ve birçok ilden de hissedildi!

Son dakika haberi | Kütahya’da şiddetli deprem yaşandı! Ankara, Eskişehir ve birçok ilden de hissedildi!
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Edinilen son dakika bilgisine göre, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem, Kütahya başta olmak üzere, Afyon, Eskişehir, Ankara ve çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin merkez üssünün Kütahya Altıntaş ilçesi olduğunu bildirirken şiddetini 5.0 olarak açıkladı. AFAD ayrıca, depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbarın alınmadığını da kaydetti. Kütahya Valisi Ali Çelik ise alanda, tarama çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Son dakika haberleri... Kütahya'da çok şiddetli deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, saat 14.04'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Kütahya ile beraber Ankara, Afyon ve Eskişehir gibi çevre illerden de şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika bilgi notu paylaştı.

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SON DAKİKA | AFAD'DAN AÇIKLAMA: DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ KÜTAHYA

AFAD, depremin merkez üssünün Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olduğunu duyurdu.

AFAD, depremin 12.07 km derinlikte gerçekleştiğini bildirirken büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.

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BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ

Kütahya merkezli deprem, Ankara, Eskişehir, Afyon ve çevre illerden şiddetli olarak hissedildi.

Özellikle sosyal medyada, birçok kullanıcı depremi hissettiğini belirten mesajlar paylaştı.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZ İHBAR ALINMADI"

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, depremin ardından olumsuz bir ihbar alınmadığı kaydedilirken şu ifadelere yer verildi:

"Geçmiş olsun Kütahya. Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN KÜTAHYA'DAKİ DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını ve alanda tarama çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

Çataklı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Geçmiş olsun."

KÜTAHYA VALİSİ ÇELİK'TEN İLK AÇIKLAMA

Kütahya Valisi Ali Çelik, 14.04'te gerçekleşen depreme ilişkin açıklama yaptı. Çelik, şunları söyledi:

"Altıntaş ilçemizde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Geçmiş olsun."

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünü Altıntaş ilçesi Aydınlar köyü; büyüklüğünü ise 4.9 olarak açıkladı.

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Son dakika haberi | Kütahya'da şiddetli deprem yaşandı! Ankara, Eskişehir ve birçok ilden de hissedildi!
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