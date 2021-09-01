Son dakika haberi | Kütahya’da şiddetli deprem yaşandı! Ankara, Eskişehir ve birçok ilden de hissedildi!

Son dakika haberleri... Kütahya'da çok şiddetli deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, saat 14.04'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Kütahya ile beraber Ankara, Afyon ve Eskişehir gibi çevre illerden de şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika bilgi notu paylaştı.

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