Son dakika haberi | Kütahya’da şiddetli deprem yaşandı! Ankara, Eskişehir ve birçok ilden de hissedildi!

Son dakika haberleri... Kütahya'da çok şiddetli deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, saat 14.04'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Kütahya ile beraber Ankara, Afyon ve Eskişehir gibi çevre illerden de şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika bilgi notu paylaştı.
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AFAD, depremin merkez üssünün Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olduğunu duyurdu.
AFAD, depremin 12.07 km derinlikte gerçekleştiğini bildirirken büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.
📢 Derinlik Revize edilmiştir.#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 31, 2021
Büyüklük : 5.0 (Mw)
Yer : Altintas (Kütahya)
Tarih-Saat : 31.08.2021, 14:04:26 TSİ
Enlem : 39.0133 N
Boylam : 30.1641 E
Derinlik : 12.07 km
Detay : https://t.co/27JcHrgirh…@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DAKİKA: Kütahya'da deprem sonrası ilk görüntüler... Kütahya Altınışık'ta 5 büyüklüğünde deprem
BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ
Kütahya merkezli deprem, Ankara, Eskişehir, Afyon ve çevre illerden şiddetli olarak hissedildi.
Özellikle sosyal medyada, birçok kullanıcı depremi hissettiğini belirten mesajlar paylaştı.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, depremin ardından olumsuz bir ihbar alınmadığı kaydedilirken şu ifadelere yer verildi:
"Geçmiş olsun Kütahya. Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."
İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını ve alanda tarama çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.
Çataklı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Geçmiş olsun."
Kütahya Valisi Ali Çelik, 14.04'te gerçekleşen depreme ilişkin açıklama yaptı. Çelik, şunları söyledi:
"Altıntaş ilçemizde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Geçmiş olsun."
Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünü Altıntaş ilçesi Aydınlar köyü; büyüklüğünü ise 4.9 olarak açıkladı.