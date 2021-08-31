SON DAKİKA: Kütahya'da deprem sonrası ilk görüntüler... Kütahya Altınışık'ta 5 büyüklüğünde deprem
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Son dakika haberleri... Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem! Kütahya'daki 5 büyüklüğündeki deprem sonrası canlı yayınla ilk görüntüler...