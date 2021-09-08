Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Rum Kesimi'nin küstah talimatına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
Giriş Tarihi: 8.9.2021 17:24 Son Güncelleme: 8.9.2021 17:33

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Rum Kesimi'nin küstah talimatına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı’ndan Rum Kesimi’nin küstah talimatına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı, Rum Kesimi'nde okullarda okutulan ders kitaplarından Atatürk sayfasının yırtılmasına talimatına sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "GKRY'nin bu çağdışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz." de

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı, Rum Kesimi'nde okullarda okutulan ders kitaplarında Atatürk ile ilgili sayfaların yırtılmasına çok sert tepki gösterdi.

"BU ÇAĞDIŞI, DÜŞMANCA TAVIR KABUL EDİLEMEZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından, okullarda okutulan bir ders kitabından, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde verilen talimat, Rum Yönetiminin ülkemize ve KKTC'ye karşı çarpık zihniyetinin ulaştığı radikal düzeyi ortaya koymaktadır. GKRY'nin bu çağdışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz.

Kıbrıs meselesini yıllardır çözümsüzlüğe mahkum eden GKRY'nin bu son eylemi, Ada'da Kıbrıs Türkleriyle sadece iktidarı ve refahı paylaşmaya değil, birlikte yaşamaya dahi tahammüllerinin olmadığını göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Rum Kesimi'nin küstah talimatına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA