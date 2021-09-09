Son dakika haberi | Bakan Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar: "Simge bir gün olacak" demişti

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada, rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağını ifade ederek, "Salgınma mücadele açısından simge bir gün" olacağını söylemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Heyecan verici bir sebeple karşınızdayım. 18 aylık mücadelemizde kutlanmaya değer bir gün. Aşıda 100 milyon dozu aştık. 100 milyonunucu doz Kocaeli Gebze'de bir vatandaşımıza yapıldı. 100 milyon doz aşıda kararı, emeği ile katkısı olan herkesi kutluyorum. Ortak hedefimiz olan toplum bağışıklığı için gücümüzü büyütme günüdür.

18 yaş ve üzeri nüfusta ilk doz aşı oranı yüzde 82, ikinci doz aşı oranı yüzde 63,8. Tam doz aşısını 6 milyon 32 bin kişi yaptırdı.

İlk doz ilk adımdır. İlk adımdan sonuç almayı bulmak yanlış olur. İkinci doz aşı olma oranı yüzde 63,8, ikinci doz aşı gelen 11,3 milyon kişi bulunuyor. Tek doz aşının koruyuculuğu yok.

BAKAN KOCA'DAN HATIRLATMA DOZU ÇAĞRISI

Aşısı tamamlanmış kişi, iki doz inaktif aşı olmuş ardına üçüncü hatırlatma aşısını olan veya 2 doz mRNa aşısı olmuş kişilerdir. Hatırlatma dozunuzu yaptırmanızı rica ediyorum.

Tam doz aşılama oranında henüz yeterli orana ulaşamadık.