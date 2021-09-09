Video Haber Bakan Fahrettin Koca'dan flaş 'Mu' varyantı açıklaması: İstanbul'da 2 kişide görüldü | Video

Bakan Fahrettin Koca'dan flaş 'Mu' varyantı açıklaması: İstanbul'da 2 kişide görüldü | Video

Bakan Fahrettin Koca'dan flaş 'Mu' varyantı açıklaması: İstanbul'da 2 kişide görüldü | Video
09.09.2021 | 19:06

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Canlı yayında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mu varyantının İstanbul'da iki kişide görüldüğünü açıkladı. İşte detaylar...

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