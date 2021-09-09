Son dakika haberi | Bakan Fahrettin Koca'dan 'TURKOVAC' müjdesi: Acil kullanım onayı... | Video

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün!" diyerek açıklama yapacağını belirtmişti. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz" dedi.