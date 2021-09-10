İBB’den İstanbul trafiğine pranga! Çırağan Caddesi çıkmaz sokağa döndü

Okullar da yeni açıldı, trafik tamamıyla kitlendi. Böyle bir dönemde böyle çalışma olacak iş değil. Kısıtlamada yapılsaydı olmaz mıydı? İnsanlar görsün diye mi bugüne beklettiler anlamı nedir anlamıyorum. Böyle bir işin mantıklı bir açıklaması yok" ifadelerini kullandı.

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