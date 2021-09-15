Tostçu Mahmut olarak bilinen Adanalı fenomen Anıl Kurt trafik kazasında öldü!

Tostçu Mahmut olarak nam salan Adanalı Fenomen Anıl Kurt Ulukışla civarında meydana gelen trafik kazasında yaşama veda etti. 'Tostçu Mahmut' Beşiktaş'ta dükkan açma hazırlığı yapıyordu. 'Tostçu Mahmut' hesabından da ölüm haberi paylaşıldı. Anıl Kurt'un cenaze programı ise henüz belli olmadı.
'TOSTÇU MAHMUT' OLARAK BİLİNEN ANIL KURT HAYATINI KAYBETTİ
Adanalı fenomen 'Tostçu Mahmut' geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Anıl Kurt'un ölümü, 'Tostçu Mahmut' hesabından da doğrulandı.
'TOSTÇU MAHMUT' ÜTÜ YÖNTEMİ İLE YAPTIĞI LEZZETLİ TOSTLARLA ÜNLÜ OLMUŞTU
Anıl Kurt, 'Tostçu Mahmut' isimli ufak seyyar dükkanında ütü tekniği ile tost yaparken ün kazanmıştı. Sosyal medyada 263 bin takipçisi olan Kurt işlerini büyütmüştü.
BEŞİKTAŞ'TA DÜKKAN AÇACAKTI
Anıl Kurt'un işlerinin iyi gitmesi sonrası yeni bir dükkan açma hazırlığında olduğu belirtiliyordu. Kurt, 'Tostçu Mahmut'un bir şubesini de İstanbul'un gözde ilçesi Beşiktaş'a açmayı planladığı öğrenildi.
LÜKS ARACI İLE SIK SIK HIZ VİDEOSU ÇEKİYORDU
'Tostçu Mahmut' olarak fenomen olan Anıl Kurt, lüks bir BMW araç kullanıyordu. Kurt, aracı ile sık sık hız limitlerini zorluyor, bu anlarını da Instagram hesabından paylaşıyordu.
'TOSTÇU MAHMUT' OLARAK BİLİNEN ANIL KURT KİMDİR?
Adana'da küçük tablasında yaptığı ütü tost ile sosyal medyada fenomen haline gelen Tostçu Mahmut'da vatandaşlar 'ütü tost' yiyebilmek için dakikalarca sırada bekliyor.
Tostçu Mahmut olarak ünlenen Anıl Kurt'un mottosu ise "Acı atıyorum abi" ya da Adana şivesi ile "Acı atüyürüm abi" olarak biliniyor.
Sosyal medya üzerinden 'ütü tost' videosuyla yüz binlerce tık alan Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl Kurt babasından aldığı tostçuluk mesleğini 11 yıldır icra ediyordu. Tostçu Mahmut Özellikle sabah ve öğle saatlerinde öğrencilerin yanı sıra çevre esnafının ve Adanalı vatandaşların yoğun bir talebi ile karşı karşıya kalıyor.
"7 YAŞIMDAN BERİ BU İŞİ YAPIYORUM"
Anıl Kurt yaptığı bir açıklamada şöyle demişti:
"1973 yılından beri babam yapıyor. Ben de 7 yaşından beri onun yanında kalarak öğrendim. Sucuğu, yumurtayı, domatesi kendimiz karıştırıyoruz. Tantuni gibi göze geliyor. Vatandaşlar seve seve yiyorlar. Destekleyen kişiler var. Bir zamandan sonra dükkan açmayı düşünüyoruz.Biz kimseyi rakip olarak görmüyoruz. Rızkı veren Allah'tır."