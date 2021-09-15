Tostçu Mahmut, hayatını kaybettiği trafik kazasından dakikalar önce bu videoyu paylaşmış | Video

Tostçu Mahmut isimli dükkanında Müslüm Gürses şarkıları söyleyerek 'ütü tost' yapan Adanalı Fenomen Anıl Kurt geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. 'Tostçu Mahmut' isimli Instagram hesabı da Anıl Kurt'un ölümünü doğruladı. Anıl Kurt, 'Tostçu Mahmut'un bir şubesini de Beşiktaş'a açmak için hazırlık yapıyordu. Kurt, sosyal medyadan lüks aracı ile sık sık hız videoları da yayınlaması ile biliniyor.