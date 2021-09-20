Firari FETÖ’cülerden Kılıçdaroğlu’na KHK tebriği: Ayakta alkışlamak lazım...

Dumanlı ve Kenez, Ali Babacan'ı da pas geçmedi. Dumanlı, Ali Babacan'ın da benzer bir çıkış yaptığını hatırlattı, "Daha önce Ali Bey de söylemişti. 'Sözüm söz' dememişti de başka bir şekilde ifade etmişti" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Levent Kenez, "Evet, 'İlk işimiz KHK ile atılan herkesi görevine iade etmek' demişti." diye konuştu.

OHAL KOMİSYONU TİTİZ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

Türkiye'de 125 bin KHK'lı var. Bunlardan 49 bininin FETÖ bağlantısı OHAL komisyonunca tespit edildi. 42 bininin ise dosyaları hala inceleme ve soruşturma aşamasında. Terör ile iltisaklı olmayan KHK'lılar görevlerine iade ediliyor. OHAL komisyonu, KHK dosyalarını titiz bir şekilde inceliyor.

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