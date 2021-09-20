Millet İttifakı'nın son umudu KHK'lılar. İşte KHK gerçeği | Video
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Millet İttifakı, 2023 seçimleri öncesi KHK'lılar üzerinden kirli bir oyun oynuyor. İttifak üyeleri, bir yandan aralarında binlerce FETÖ'cünün bulunduğu KHK'lıların göreve iade edileceğini vadederek FETÖ'ye alan açarken, bir yandan da soruşturma sonucu aklanan KHK'lıların göreve iade edilmediğini iddia ediyor. İşte tüm yönleriyle KHK gerçeği.