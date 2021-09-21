Son dakika: Rusya’da Başkan Erdoğan için büyük hazırlık

GÜNDEM: SURİYE

Peskov, gazetecilere, Erdoğan'ın Rusya'ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın Rusya'ya yapacağı çalışma ziyareti ile ilgili hazırlık yapıldığını belirten Peskov, "İkili ilişkilerin başlamasından bu yana en kapsamlı gündem olacak. Bu ilişkiler çok yönlü ve devlet başkanlarının bu bağlamda her zaman konuşacak şeyleri var" dedi.