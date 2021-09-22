Selçuk Bayraktar’dan gençlere tavsiye: Özgün olun, asla yılmayın dünyanın en iyisini yapın

TEKNOFEST
açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar
, Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev
, Savunma Sanayii
Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir
, İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya
katıldı.
Törende ilk olarak ellerinde Türk bayrağı olan öğrenciler yürüyerek protokolü selamladı. Geçiş sırasında Selçuk Bayraktar'ın omzunda kızı olduğu görüldü. Daha sonra kurulan ana sahnede açılış törenine geçildi.
Selçuk Bayraktar yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: "Sizlere tavsiyem; önünüze çıkan engeller sizi asla yıldırmasın. Yerleşik düzen sizi yanlış eğitse de, etikten, ahlaktan ve hak bildiğiniz yoldan asla ayrılmadan çok çalışın. Bir konu üzerinde çalışırken muhakkak geleceğin trendlerine odaklanın. Yaptığınız her işin özgün ve size ait olmasını önemseyin. Asla inandığınız yoldan ayrılmayın. Azimle çalışmaya devam edersek inşallah dünyanın en iyisi oluruz. TEKNOFEST yılmadan azimle çalışan milletimizin asil ruhudur. Bu gençler sayesinde tam bağımsız, güçlü Türkiye hedefine her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz."
Bayraktar, basına yaptığı açıklamada da "Dünyada teknoloji yarışmalarında birincilik, ikincilik ve üçüncülükler geldi. Atılan tohumlar yeşermeye başladı. Bu bizim için en büyük gurur" ifadesini kullandı.
'GÖZLERİNİZDE GELECEĞİ GÖRÜYORUZ'
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir: '
TEKNOFEST ne
yaptı?' diye sorulduğunda;
"Bütün
potansiyeli harekete
geçirdi, derin dalgayı
oluşturdu" diyebiliriz.
Biz Savunma Sanayii
Başkanlığı'nda 'İstiklal ve
istikbalimiz için' dedik. Şu
anda istikbal de sizsiniz, istiklal
de sizsiniz. Sizlerin gözlerinde
geleceği görüyoruz.
'SİZLERE YAKIŞAN BAŞROLDÜR'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
Gerekli ortamlar
sağlandığında,
fırsat verildiğinde
gençlerimizin
dünyaya meydan okuyabilecek
bir kapasiteye sahip olduğu
aşikâr. Türkiye gümbür gümbür
gelen gençleriyle önümüzdeki
yıllara mührünü vuracak.
Türkiye üretim üssü olmalıdır.
Bizim gençlerimize yakışan
figüranlık değil, başroldür.
İHA'DA YERLİ VE MİLLİ MOTOR DEVRİMİ
TUSAŞ Motor Sanayii AŞ
(TEI), insansız hava araçlarına güç vermek için geliştirilen Türkiye'nin ilk turbodizel havacılık motoru PD170'ten 5 kilogram daha hafif ve 55 beygir daha güçlü PD222ST motorunu TEKNOFEST'te tanıttı. TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit "Bu motorumuz yüksek kalkış gücüne göre özel tasarlandı. Seri imalata geçmesi için 1 yıllık bir sürece ihtiyacı var" diye konuştu.
'ŞEHİR DIŞINDAN GELDİLER'
TEKNOFEST'e Ankara'dan kardeşiyle birlikte hızı trene binerek gelen Gülnür Aydeğer "Çok heyecan verici bir ortam" dedi. Ödül alan kızları için Bilecik'ten gelen Congur ailesi ise "Hem gururlu hem mutluyuz" diye konuştu.
TOGG VE CEZERİ'YE BÜYÜK İLGİ
Türkiye'nin
yerli otomobili TOGG, TEKNOFEST'te görücüye çıktı. TOGG'un sosyal medya hesabından "TEKNOFEST'te yerimizi aldık" notuyla paylaşım yapıldı. Ziyaretçiler gün boyu yerli otomobille selfie çekti. Milli uçan araba Cezeri de yine ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği projelerden biri oldu. Merve BİLKAY
/SABAH