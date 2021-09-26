İzmir’de Harmandalı protestosu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmekte olan Harmandalı Çöplüğünden sızan çöp suları, Kösedere mevkiinde binlerce hektarlık alanda toprak kapmasına neden oldu. Zeminde oluşan çatlaklar nedeniyle yollar araç trafiğine kapatılırken 7 ev ve bir hayvan ağılı can güvenliği olmadığı gerekçesi ile boşaltıldı.

YOL KAPATTILAR

Ağustos 2019'da başlayan toprak kayması aradan geçen 2 yıllık süreçte önlem alınmayınca daha geniş bir alanı etkisi altına alarak binlerce kişinin yaşadığı yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede yaşananlara seyirci kalması Harmandalı sakinlerini çileden çıkardı. Dün sabah çöp kamyonlarının döküm alanına giderken kullandıkları 9600 sokağı araç trafiğine kapatan çevre sakinleri üzerinde 'Çöp gitsin çilemiz bitsin', 'Doğa sevginiz balon çıktı', 'Buraya çöp değil hayat istiyoruz' yazılı pankartlarla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ve bürokratlarını protesto etti.

"BIÇAK SIRTINDA YAŞIYORUZ"

Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar bıçak sırtında yaşadıklarını belirterek, "Ölümle yaşam arasındaki ince çizgideyiz. Ölmek değil yaşamak istiyoruz. Önümüz kış. Eğer önlem alınmazsa yağmurların başlaması ile birlikte Harmandalında facia kaçınılmaz olacak. İllaki birileri öldükten sonra mı önlem alınacak? Harmandalı Çöplüğü bir an önce kapatılmalı. Çanakkale'de çevre eylemline destek vermek için İzmir'den kalkıp yüzlerce kilometre ötedeki Kaz Dağlarına giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 30 aydır makamından kalkıp bir kere bile olsun Harmandalı'na gelmediğini, evleri boşaltılan mağdur vatandaşlara bir geçmiş olsun bile demediğini belirten Kazar; "Sayın Soyer maalesef Harmandalı halkını gözden çıkarmış durumda. Bölge için 2021'de hazırlanmış bir afet raporu var. Bu raporu saklıyorlar, gereğini yapmıyorlar." dedi.

"NEYE GÖRE UZATTINIZ?"

1992 yılında faaliyete geçen Harmandalı Çöplüğünün ömrünün 15 yıl olduğunu belirten Kazar; "Bu çöplük 2007 yılında kapatılması gerekirken aradan 13 yıl geçmesine rağmen halen daha çöp dökmeye devam ediliyor. Bu da yetmezmiş gibi Büyükşehir Belediyesi aldığı bir kararla Harmandalına çöp dökümünü 15 yıl daha uzatıyor. Ben buradan büyükşehir bürokratlarına soruyorum. Hangi bilimsel rapora göre bu uzatma kararını aldınız? Harmandalı dağları bu yükü kaldıramadığı için patladı. Dağlar tepeler şehrin üzerine doğru akıyor. Eğer önlem alınmazsa İstanbul Ümraniye'de yaşanan facianın bir benzeri de burada yaşanacak." diyerek tepki gösterdi.

VALİ KÖŞGER'E ÇAĞRI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e de çağrıda bulunan Kazar, "Sayın Valimizden buraya gelip Harmandalında bizlerin karşı karşıya olduğu tehlikeyi kendi gözleri ile görmesini, bizlere sahip çıkmasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.

"EVİMİZ TALAN EDİLDİ"

Geçtiğimiz hafta polis nezaretinde Büyükşehir Belediyesi tarafından evi boşaltılan Sitem Alsay ise "Can güvenliği olmadığı gerekçesi ile oturduğumuz evi sanki teröristmişiz gibi bir sürü polisle sabah erkenden gelip mühürlediler. İçeriden eşyalarımızı bile almamıza izin vermediler. Çoluk çocuk ortada kaldık. Önümüz kış. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bu yetmezmiş gibi önceki gün eve giren hırsızlar çeşme musluğuna kadar evimizi talan edip gitmiş. Bunun hesabını kim verecek." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU HARMANDALINA DA GELECEK Mİ?"

"Depremzedeler için Bayraklı'ya kadar gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çöpzedeler için Harmandalı'na da gelmeyi düşünüyor mu acaba?" diye soran Alsay; Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bürokratları tarafından yanlış bilgilendirildiğini, aldatıldığını öne sürdü. Tunç Soyer'e, 11 Şubat 2021 tarihli AFAD Raporunun gereği neden yapılmadı? diye soran Alsay; "Harmandalı 7 senedir neden imara kapalı? 9 Eylül Caddesi'nin önünden geçerken hiç sıkılıp utanmadınız mı? Genel Sekreterinizin Harmandalı halkına provakatör dediğini biliyor musunuz? Heyelan nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlar için bir planınız var mı? Zararlarını gidermeyi düşünüyor musunuz? Çöplüğü kapatmayı düşünüyor musunuz?" diye sordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Alsay; " Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu Harmandalı dağları patlarken halkı feryat figan ederken size bilgi verildi mi? Siz her konuşmanızda muhtarların ne kadar değerli olduğunu anlatıp parti örgütlerinize, belediye başkanlarınıza sürekli muhtarlarla iletişim halinde olmalarını söylüyorsunuz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir il yönetiminin muhtarlara randevu vermediğini biliyor muydunuz? Eğer haberiniz var ise bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? " dedi.

"BEN BİTTİM"

Serhat Can Çeliktaş ise "Sabah işe gidiyordum. Çocuklarım evdeyken gelip tahliye yazısını kapıya asıp kaçmışlar. Tek birikimim olan evim de elimden gitti. Ben bittim. Resmen hayatımı, geleceğimi benden çaldılar." dedi.

"MAĞDURİYETİMİZ GİDERİLSİN"

Toprak kayması nedeniyle evini boşaltmak zorunda kalan Yadigar Çelik de İzmir Büyükşehir Belediyesinin yanlış planlama yaptığını belirterek; "Yerleşim yerlerinin dibine çöp dökmek sureti ile bölgede yaşayan vatandaşları can ve mal güvenliği açısından tehlikeye attılar. Bu güne kadar mağduriyetimizin giderilmesi için Büyükşehir Belediyesi nezdinde yaptığımız tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Büyükşehir Belediyesinden yıkılan evlerimizin ve kayan arsalarımızın rayiç değerlerinde kamulaştırılarak zararımızın karşılanmasını veya ev ve arsalarımıza karşılık olarak emsal niteliğinde yeni bir ev ve arsa verilerek mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Eylem Çiğli Kaymakamı Adnan Çakıroğlu'nun devreye girmesi ile sona erdi. Kaymakam Çakıroğlu'nun Çarşamba günü bölgedeki muhtarlarla geniş katılımlı bir toplantı yapacağı öğrenildi.

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