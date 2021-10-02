Kol ve bacak kırmakla tehdit etmişti! O başkana Kılıçdaroğlu sahip çıktı

Sosyal medya hesabından Odabaşıoğlu ile ilgili bir paylaşımda bulunan eşi N. Odabaşıoğlu"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün bizzat kendisi arayarak desteklerini iletmiş ve elinden geleni yapacağını söylemiştir. Destekleri ve yardımları için sayın Genel Başkanımız ve örgütümüz başta olmak üzere tüm dostlarımıza ailemiz adına teşekkür ederim. Sizlerle hep birlikte daha da güçlüyüz" yazdı.