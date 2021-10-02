Milli Görüş Hareketi’nin öncü ismi Oğuzhan Asiltürk’e veda! Son yolculuğuna uğurlanacak

MİLLİ GÖRÜŞÜN AĞABEYİYDİ

Milli görüşün ağabeyi olarak tanınan Oğuzhan Asiltürk, siyasi hayatı boyunca Necmettin Erbakan'a yol arkadaşlığı yaptı. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 25 Mayıs 1935 yılında dünyaya gelen Asiltürk, ilk ve ortaöğretimini memleketinde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun olan Asiltürk, bir süre serbest mühendis olarak çalışma hayatında yer aldı. Milli Selamet Partisi (MSP) ile siyasete atılan Asiltürk, 15. ve 16. dönem Ankara, 19, 20. ve 21. dönemde de Malatya Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) girdi.