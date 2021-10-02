SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Oğuzhan Asiltürk'ün cenaze namazına katıldı

Son dakika haberleri... Milli Görüş Hareketi'nin öncü isimlerinden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk için cenaze töreni bugün yapıldı.. Asiltürk'ün cenazesi Hacıbayram Veli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek. Cenaze namazına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.