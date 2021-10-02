SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Oğuzhan Asiltürk'ün cenaze namazına katıldı

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Hava Durumu 02-10-2021 02.10.2021 | 08:00
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici vefat eden Oğuzhan Asiltürk'ü anlattı... 01.10.2021 | 10:33
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SON DAKİKA: Eski Bakan Bülent Akarcalı vefat eden Oğuzhan Asiltürk'ü anlattı 01.10.2021 | 10:28
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Hava Durumu 01-10-2021 01.10.2021 | 08:00
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Hava Durumu 30-09-2021 30.09.2021 | 08:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Soçi'de bir araya geldi 29.09.2021 | 14:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek 29.09.2021 | 12:10
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Hava Durumu 29-09-2021 29.09.2021 | 08:00
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Jandarmadan yorgun mermi klibi! Mutlu günler üzüntüye dönüşmesin 29.09.2021 | 00:32
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HDP’li Taşçıer’den Kılıçdaroğlu’na ittifak şartı! 28.09.2021 | 23:38
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Bilişim Vadisi enerjisini yerli güneş panelleri ile üretecek 28.09.2021 | 20:40
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Acemi şoförün hatası pahalıya patladı! Çay içerken ölümden döndü 28.09.2021 | 19:17
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İstanbulluların İETT çilesi bitmiyor 28.09.2021 | 19:31
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Vali Tuncay Sonel SABAH'a açıkladı! Ordu'da güzel proje 28.09.2021 | 18:35
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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na "koltuk" eleştirisi 28.09.2021 | 17:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni bir salgın ihtimal değil sadece zaman meselesi" 28.09.2021 | 16:05
Son dakika haberleri... Milli Görüş Hareketi'nin öncü isimlerinden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk için cenaze töreni bugün yapıldı.. Asiltürk'ün cenazesi Hacıbayram Veli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek. Cenaze namazına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.