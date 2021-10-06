TÜGVA Başkanı'ndan CHP'nin 27 saatlik işgaline tepki! "Bu bir çökmedir"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu CHP'nin TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etmesinin ardından açıklamalarda bulundu. İBB adeta ; "Biz istediğimiz kiracıyı çıkartır malına da çökeriz." mantığında diyen Eminoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
GENÇLERİ LİNÇ Mİ EDECEKSİNİZ?
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, TÜGVA ve İBB arasında olan konuyu siyasallaştırmıştır. Canan Kaftancıpğlu ne yapmak istemektedir. Gençleri linç mi edeceksiniz Canan hanım.
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ZABITALARINIZLA ÇÖKTÜNÜZ
Günü gününe kirasını ödediğimiz yere tabiri caizse zabıtalarınızla çökmeye kalktınız
GENÇLERE KUR'AN-I KERİM ÖĞRETMEMİZDEN Mİ RAHATSIZSINIZ?
CHP TÜGVA'nın neyinden rahatsız? Onbinlerce gencimize Kur'an-ı Kerim öğretmemizden mi rahatsızsınız. Bilim İnsanı gençler yetiştirmemizden mi rahatsızsınız?
CHP ne İstanbul'u ne Adalar'ı yönetemiyor. Bu becereksizliğinizi gençlere saldırarak örtemezsiniz.
ADALAR'DA NELER YAŞANDI?
CHP'nin; TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nde süren 27 saatlik işgalinin sona erdiği bildirildi.
Adalar Kaymakamlığı'nın kararıyla Çevik Kuvvet ekiplerinin, Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve partilileri TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nden çıkardığı öğrenildi.
İBB’den zorbalık
AKBULUT: "ŞUBE İÇİNDEKİ VANDALLAR BOŞALTILDI"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi avukat Ömer Faruk Akbulut; TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ndeki vandalların boşaltığını açıkladı.
Akbulut; "Hiçbir mahkeme ve savcılık kararı olmadan faşist bir tavırla vakıf şubesine saldıran ve işgal edenler an itibari ile def edilmiştir. Şube içindeki vandallar boşaltılıp asıl sahipleri olan Türkiye Gençlik Vakfı şubesine iade edilmiştir. Varsa mahkeme kararı yada savcılık getirin!" dedi.
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KERTİŞÇİ: "CHP'Lİ İBB VE ADALAR BELEDİYESİ, TÜGVA ADALAR BİNASINA SALDIRI DÜZENLEDİ!"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erdem Kertişçi de; "Adalar'da hiçbir şey yapmayan, atların nerede olduğunu açıklayamayan CHP'li İBB ve Adalar Belediyesi, bu milletin gençleri için hizmet eden TÜGVA Adalar binasına saldırı düzenlemiş! Tüm gücümüzle TÜGVA İstanbul'un yanındayız!" ifadelerini kullandı.
ATİLA: "HUKUKSUZLUĞA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"
TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila ise, "CHP'nin hukuksuzca işgal etmeye çalıştığı TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliğimizin önündeyiz. CHP faşizmini yeneceğiz. Hukuksuzluğa asla izin vermeyeceğiz" dedi.