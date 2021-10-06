TÜGVA Başkanı'ndan CHP'nin 27 saatlik işgaline tepki! "Bu bir çökmedir"





AKBULUT: "ŞUBE İÇİNDEKİ VANDALLAR BOŞALTILDI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi avukat Ömer Faruk Akbulut; TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ndeki vandalların boşaltığını açıkladı.

Akbulut; "Hiçbir mahkeme ve savcılık kararı olmadan faşist bir tavırla vakıf şubesine saldıran ve işgal edenler an itibari ile def edilmiştir. Şube içindeki vandallar boşaltılıp asıl sahipleri olan Türkiye Gençlik Vakfı şubesine iade edilmiştir. Varsa mahkeme kararı yada savcılık getirin!" dedi.

İBB, kiracısı olan TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği’ni işgal etti! | Video

KERTİŞÇİ: "CHP'Lİ İBB VE ADALAR BELEDİYESİ, TÜGVA ADALAR BİNASINA SALDIRI DÜZENLEDİ!"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erdem Kertişçi de; "Adalar'da hiçbir şey yapmayan, atların nerede olduğunu açıklayamayan CHP'li İBB ve Adalar Belediyesi, bu milletin gençleri için hizmet eden TÜGVA Adalar binasına saldırı düzenlemiş! Tüm gücümüzle TÜGVA İstanbul'un yanındayız!" ifadelerini kullandı.