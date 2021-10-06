TÜGVA Başkanı Eminoğlu "Sözleşmemiz devam ediyorken, İBB binamıza çökmeye çalıştı" | Video
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Büyükada'da bulunan Şehir Hatları Vapur İskelesi'nde TÜGVA Adalar İlçesi Temsilciliği'nin İBB tarafından tahliye edilmek istenemesi üzerine polis ile zabıta ekipleri arasında gerginlik çıktı. TÜGVA yetkilileri kira sözleşmesinin İBB tarafından usulsüz olarak tek taraflı bozulduğunu iddia etti. İBB ise binanın tahliyesi için ellerinde mahkeme kararı olduğunu açıkladı. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, canlı yayında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.