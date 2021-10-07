"GASP, VANDALLIK, ZORBALIK HER ŞER VAR"

Şu anda 3 yıl geçti. Yeni İBB yönetimi geldikten sonra bizi buradan çıkartmak için bir süreç başlatıyor. Ama bununla ilgili hiçbir mücbir sebep yok. Bu süreç devam ederken, bununla ilgili biz haber alıyoruz maalesef Adalar'daki CHP ilçe yönetimi ve yine CHP'li İBB belediyesinin zabıtaları vakfımıza 2021 yılında yani 3. dünya ülkelerinde görülmeyecek bir manzarayla birlikte vakıf kapılarının kilitleri değiştiriliyor. Gasp, vandallık, zorbalık... Adına ne dersek diyelim. İçeri girip bütün eşyalarımızı talan ediyorlar. Biz nelerin alındığını şu anda tespit edemiyoruz. Kamyonlara doldurup bunları vakıftan uzaklaştırıyorlar, nereye götürdüklerini bilmiyoruz.