Son dakika... CHP teşkilatı ve beraberindeki İBB zabıtaları, TÜGVA'nın Adalar binasını işgal etti. Zabıtalı işgalde, içerideki gençler darbedildi, vakıf malları kaçırıldı, sosyal medyadan "işgal" fotoları paylaşıldı. İşgal, sabah polis müdahalesiyle son buldu. İşte adım adım ve belgeleriyle İBB'nin TÜGVA zorbalığı ve son durum...
İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 2018'de imzalanan kira sözleşmesi ile 10 yıllığına Adalar'daki binasında hizmet vermeye başlayan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), sözleşmeyi tek taraflı fesih etmesi ile hedef haline getirildi. Fesih kararının valilik ve kaymakamlıkça reddedilmesine karşın İBB hiçbir yasal kararı tanımayarak, TÜGVA Adalar Temsilciliği binasını zorla boşaltma girişiminde bulundu.
SON DAKİKA HABERLERİ TÜGVA'DAKİ GENÇLER DARBEDİLDİ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adalar ilçe teşkilatına mensup bazı kişiler ve beraberlerindeki İBB zabıtaları TÜGVA'nın Adalar Temsilciliği'ni bastı. Vakıf yetkililerini dışarı çıkaran zorbalar, vakfa ait eşyaları kamyonlara yükleyerek adeta yağmaladı. Baskın sırasında TÜGVA binasında bulunan bazı geçler darbedildi. Teşkilata üye olduğu değerlendirilen erkek ve kadınlardan oluşan şahıslar tarafından sabaha kadar süren işgal girişimi, sabah saatlerinde polis müdahalesiyle sona erdi. Olaylar sırasında TÜGVA'da bulunan bir genç ile bir polis memuru yaralandı. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu yaptığı açıklamada, "Adalar İlçe Gençlik Merkezimiz hukuksuzca basılmış, vakfımıza ait olan eşyalar hiçbir tutanak tutulmadan kelimenin tam anlamıyla gasbedilmiş ve bilinmeyen bir yere götürülmüştür. Gençlerimiz burada darbedilmiştir.
POLİSLER DE YARALANDI!
Bir polisimiz yaralanmıştır. CHP zihniyeti bu eylemiyle açıkça şunu söylemiştir; 'Biz hak, hukuku, kanunu tanımıyoruz. Biz istediğimiz kiracıyı çıkarır, malına da çökeriz.' Bu eylem tüm İstanbul'daki kiracıların hukukunun tehlikede olduğunu göstermektedir" ifadesini kullandı. "CHP faşizmini yeneceğiz. Hukuksuzluğa asla izin vermeyeceğiz" diyen TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila da baskın ve zorbalığın belgesi olan darp raporunu da paylaytı.
DEREBEYLİK DEĞİL BELEDİYESİNİZ
Atila, "TÜGVA'lı 6 arkadaşımız CHP'li İBB zabıtası tarafından darp edilmeye çalışılmış, bir arkadaşımız yaralanmıştır. 1 polis memuru da zabıtaların saldırısı sonucu yaralanmıştır. Zabıtalar CHP'nin militanı mıdır yoksa belediye çalışama mıdır?" ifadelerine yer verdi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de "Zorbalık yapmayın! Derebey değil belediyesiniz" diyerek sosyal medyada tepkisini dile getirdi.
GENEL BAŞKAN A HABER'E KONUŞTU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi hukuksuz bir şekilde TÜGVA'nın Adalar'da bulunan binasına girmiş ve içerideki eşyaları zabıta ekipleriyle çıkartmıştı. Olay kısa sürede gündem olurken, İBB haksız olduğu için binadan çıkmak zorunda kaldı. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu yaşanan süreci en ince ayrıntılarına kadar anlattı.
Eminoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Bir günümüzü daha gençlerle birlikte harcamak varken bu zihniyetle uğraşmakla geçirdik. Ama hakkımızı sonuna kadar savunduk, savunmak zorundaydık. Olay özetle; 2018 yılında dönemin İBB yönetimiyle bir anlaşma yapılıyor ve bu anlaşmayla birlikte Adalar'da yıllardır kullanılmayan üst kat konumundaki yer tahsis değil, tamamen kiralık çalışmasıyla 10 yıllık kiralık sözleşmesi yapılıyor.
"GASP, VANDALLIK, ZORBALIK HER ŞER VAR"
Şu anda 3 yıl geçti. Yeni İBB yönetimi geldikten sonra bizi buradan çıkartmak için bir süreç başlatıyor. Ama bununla ilgili hiçbir mücbir sebep yok. Bu süreç devam ederken, bununla ilgili biz haber alıyoruz maalesef Adalar'daki CHP ilçe yönetimi ve yine CHP'li İBB belediyesinin zabıtaları vakfımıza 2021 yılında yani 3. dünya ülkelerinde görülmeyecek bir manzarayla birlikte vakıf kapılarının kilitleri değiştiriliyor. Gasp, vandallık, zorbalık... Adına ne dersek diyelim. İçeri girip bütün eşyalarımızı talan ediyorlar. Biz nelerin alındığını şu anda tespit edemiyoruz. Kamyonlara doldurup bunları vakıftan uzaklaştırıyorlar, nereye götürdüklerini bilmiyoruz.
"SEN NEREYE GELİYORSUN, NEREYE GİDİYORSUN?"
Maalesef sanki bunlar yaşanmamış gibi karşı taraf o kadar cüretkar ki CHP il başkanı bugün bütün 39 ilçe başkanına manifesto niteliğinde bir mesaj yazarak Adalar' a gidiyoruz diyor. Sen nereye geliyorsun nereye gidiyorsun?
"BUNLARIN HADDİNİ BİLMESİNİ İSTEDİK"
Baktığın zaman kiracıyız hepimiz. Kiracı olduğumuz bir eve akşam geliyoruz ev ahalisini görmek var bir de yabancı insanları görmek var. Biz de o durumdayız. Kiracı olduğumuz eve giriyoruz ve hiç tanımadığımız insanları görüyoruz. Yaklaşık 30 saat vakfımızı terk etmediler. Bütün hukuki süreçleri işleterek polis marifetiyle o içeriye giren vandalları oradan çıkarmış olduk. Yaşanan hadise bizleri çok derinden üzdü. Bunlar sadece Türkiye Gençlik Vakfı değil, buradan cesaret edip diğer vakıflarımıza aynı muameleyi yapma cüretlerini gösterebilirler. O yüzden hadlerini bilmelerini istedik.
"TAHLİYE KARARI OLSA 1 DAKİKA BEKLEMEDEN TERK EDERİZ"
Açıkçası geldikleri gibi gittiler. Türkiye bir hukuk devletidir. Herhangi bir tahliye kararı kesinlikle yok ara karar var. Canan Hanım'a sorduk tahliye kararı nerede? Herhangi bir belge bilgi paylaşamadılar. Çünkü öyle bir tahliye kararı yok. Tahliye kararı olsa anında 1 dakika beklemeden terk ederiz. Tahliye kararını göstermeleri için çağrıda bulunduk, şu ana kadar bilgi belge paylaşamadılar.
"BUNLARIN YALANLARINA CEVAP VERMEKLE YETİŞEMEZSİN"
Bunların yalanlarına cevap vermekle yetişemezsiniz. 3. şahıslara kiraladığımızla ilgili bir belge bilgi bir şey açıkladıkları takdirde özür dileyeceğimizi ifade ediyoruz. Böyle bir belge yok."
TÜGVA'DAN AÇIKLAMA
Türkiye Gençlik Vakfı, İstanbul Adalar ilçe temsilciliği binasının boşaltılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Belediye zabıtalarınca dün yapılan tahliye teşebbüsünün hukuka uygun olmadığı ifade edildi.
MURAT ONGUN'UN YALANI İFŞA OLDU
CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve bazı partililer ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtalarının, TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etmişti. İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı manipülasyon çalışmasında, TÜGVA'nın işletmeyi 3. kişilere kiraladığını iddia etmiş ve fotoğraflar paylaşmıştı. TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila yaptığı bir paylaşımda Ongun'un yalanını ifşa etti ve "CHP'li Murat Ongun'un TÜGVA Adalar İlçe Merkezi'ni 3. firmalara kiraladı diye servis ettiği görüntüler 2016 yılına aittir. TÜGVA bu alanı 2018'de kiralamıştır" dedi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi TÜGVA'nın kiraladığı Adalar'daki binaya hukuksuz şekilde girmeye ve el koymaya kalkmıştı. İBB'nin bu girişimi tepki çekerken, CHP'li isimler ve gazeteciler sosyal medyada algı yönetimi yaparak TÜGVA'nın binayı 3. kişilere kiraladığını iddia etmişti.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birkaç fotoğrafa yer vererek, "İşte TÜGVA isimli vakfın Büyükada İskelesi'ni 3. şahıslara vererek yaptığı organizasyonlar. "Büyükada'da şuurlu gençlik yetiştiriyoruz" diyen vakıf iskeleyi kar amaçlı ticari alana çevirmiştir. İBB'yi engelleyen kamu yetkililerinin dikkatine ve kamuoyunun vicdanına sunarız." ifadelerini kullandı.
Yalan bilgilerle manipülasyon yaparak algı yönetmeye çalışan Murat Ongun'un oyunu kısa sürede bozuldu. TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila, Ongun'un yalanını kısa sürede ifşa etti.
"O GÖRÜNTÜLER 2016 YILINA AİT"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Atila, Ongun'un kullandığı fotoğrafın 2016 yılına ait olduğunu vurguladı ve " CHP'li Murat Ongun'un TÜGVA Adalar İlçe Merkezi'ni 3. firmalara kiraladı diye servis ettiği görüntüler 2016 yılına aittir. TÜGVA bu alanı 2018'de kiralamıştır." dedi.