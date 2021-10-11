Hava Kuvvetleri proje listesi casusun telefonundan çıktı





Özlük ve C.E.'nin muhtelif tarihlerde ve hep aynı yerde bir parkta buluştukları tespit edildi. Buluşmanın öncesi ve sonrasında Mustafa Sırrı Akın ile görüşmelerin yapıldığı ve Emre Özlük ile yani dolaylı olarak AKTEM'in Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan elde ettikleri proje başlıklarını bu şekilde temin ettikleri ve 'Aylin' isimli bir kişiye flash bellek teslim edildiği belirlendi.