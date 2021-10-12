Millet İttifakı’nın parlamenter sistem çelişkisi! CHP’li vekil İlhan Kesici ve parlamenter sistemi yıllar önce bu sözlerle anlatmış

Türkiye'de son zamanlarda muhalefet partilere mensup üyeler yaptıkları her açıklamada güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu yaparak, seçimleri kazanacaklarını ve sistemi değiştireceklerini iddia etti.

KESİCİ VE AKYOL'UN AÇIKLAMALARI AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NA ADETA CEVAP OLDU

Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gün aşırı bu açıklamalarını tekrarlarken, CHP'li İlhan Kesici ve Ahmet Davutoğlu'na yakınlığı ile bilinen gazeteci Taha Akyol'un geçmiş dönemde yaptıkları açıklamalar iki lidere cevap niteliğinde değerlendirildi.

Millet İttifakı'nın parlamenter sistem çelişkisi | Video

KESİCİ VE AKYOL PARLAMENTER SİSTEMİN İŞE YARAMADIĞINI SÖYLEDİ

CHP'li Kesici geçmiş dönemde katıldığı bir televizyon programında parlamenter sistemin işe yaramadığını vurguladı ve başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini net bir şekilde ifade etmiş.

"HİÇBİRİSİ BİZİM PARLAMENTER DEMOKRASİMİZİ SİSTEM ALMADILAR"

Bu durumun tartışılmadığını aktaran Kesici, "Tartışılmalıdır, biz tartışmıyoruz. Bu eskidi, bu sistemden bir şey elde edemeyeceğimiz bellidir. 1945 yılında BM'ye kayıtlı 50 tane ülke var. Şimdi 187 tane ülke var. 193 mü oldu, demek ki 193 olmuş. Bunların hiçbirisi, yani yeni demokrasiye geçmiş olan ülkelerin hiçbirisi bizim parlamenter demokrasimizi sistem almadılar." dedi.

"HİÇ OLMAZSA 4 YILLIĞINA BİR ADAMIN ELİNİ SIKABİLMİŞ OLMASI LAZIM"

Kesici açıklamalarının devamında, "Diyelim ki ABD ile el sıkışmanız lazım. Avrupa Topluluğu ile el sıkışmanız lazım. Diyorlar ki üyeliğin için şunları isterim. Hiç olmazsa 4 yıllığına bir adamın elini sıkabilmiş olması lazım." ifadelerini kullandı.

"BAŞKANLIK SİSTEMİ OLABİLİR"

Kesici'in sözlerinden sonra konuşan gazeteci Taha Akyol ise "Türkiye'nin büyük kayıpları var ama akıl almayacak kadar büyük imkanları da var. Fakat ne o kayıpları telafi edecek, ne bu imkanlardan helva yapacak helvacısı yok Türkiye'nin. Bu sistem çıkarmıyor. 6 tane liderden bir tanesinin başbakan olması ile bu iş çözülmüyor. Demek ki başkanlık sistemi olabilir, yarı başkanlık sistemi olabilir." şeklinde konuştu. Kesici de Akyol'un başkanlık sistemi hakkındaki düşüncelerini destekledi.

''1 YILINI DOLDURABİLEN HÜKÜMET YOK''

Taha Akyol daha sonra yaptığı açıklamada parlamenter sistemde hükümet istikrarının olmadığına ifade etti. Akyol, ''Türkiye bırakın 10 yılını doldurmayı 1 yılını doldurabilen hükümet görmedi.'' dedi. Akyol ve Kesici programın büyük bir kısmında tek başına iktidar dönemlerindeki büyüme hızına dikkat çekerek, parlamenter sistemin doğurduğu koalisyon krizine vurgu da yapmış.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Parlamenter sistemi millet için istemiyorlar, kendileri için istiyorlar"