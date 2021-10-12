Millet İttifakı'nın parlamenter sistem çelişkisi | Video

Millet İttifakı'nın son aylarda ortaya attığı güçlendirilmiş parlamenter sistem çağrısı Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri haline geldi. İttifak üyeleri sürekli olarak yaptıkları güçlendirilmiş parlamenter sistemin ne olduğunu henüz net bir şekilde açıklayamadı. CHP'li İlhan Kesici ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yakınlığı ile bilinen Taha Akyol'un 2 Ocak 1998'de yaptıkları açıklamalar ise Millet İttifakı'ndaki çelişkiyi gözler önüne serdi. Kesici, BM'ye üye hiçbir devletin, Türkiye'nin geçmiş dönemdeki parlamenter demokrasini sitem olarak almadığını vurguladı. İkili, parlamenter sistemin çalışmadığı yönünde görüş bildirirken, başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini ifade etti.