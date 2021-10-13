Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: 'Devletin ordusu Katar'a satılmıştır' demişti! CHP'li Ali Mahir Başarır'ın fezlekesi Meclis'te
Giriş Tarihi: 13.10.2021 10:48 Son Güncelleme: 13.10.2021 11:06

SON DAKİKA: 'Devletin ordusu Katar'a satılmıştır' demişti! CHP'li Ali Mahir Başarır'ın fezlekesi Meclis'te

SON DAKİKA: ’Devletin ordusu Katar’a satılmıştır’ demişti! CHP’li Ali Mahir Başarır’ın fezlekesi Meclis’te

Son dakika haberine göre; CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 'Devletin ordusu Katar'a satılmıştır' sözleri ile ilgili dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke Meclis'e gönderildi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bir televizyon programında 'Tank-Palet Fabrikası' tartışmaları sırasında skandal ifadeler kullanmıştı. Başarır, kahraman Mehmetçik'i hedef almış, 'Türk ordusu Katar'a satılmıştır' demişti.

Bu sözler Türkiye'yi ayağa kaldırırken, vatandaşlardan ve siyasilerden tepki yağmıştı. Bu gelişmeler üzerine Başarır hakkında soruşturma başlatılmıştı.

CHP'li vekil ile ilgili süren fezleke çalışmalarında sıcak bir gelişme yaşandı. Başarır'ın dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke TBMM'ye ulaştı.

CHP'li vekilden skandal sözler: 'Devletin ordusu Katar'a satıldı'

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: 'Devletin ordusu Katar'a satılmıştır' demişti! CHP'li Ali Mahir Başarır'ın fezlekesi Meclis'te
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA