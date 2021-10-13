Son dakika: 'Siyasi cinayetler' tartışması hakkında konuşan Bakan Soylu: "FETÖ taktiğidir"

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı 'Siyasi cinayetler' tartışması hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Emniyet'te böyle bir istihbaratın olmadığını söyledi.
"BU BİR FETÖ TAKTİĞİDİR"
Soylu "İçişleri Bakanıyım sordum; böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı, yok. Bu bir FETÖ taktiğidir." ifadelerini kullandı.
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialar ile ilgili resen soruşturma başlattı.
"SİYASİ CİNAYELET KAYGIM VAR"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde bir açıklamasında "Siyasi cinayetler. Böyle kaygılarım var." ifadelerini kullanmıştı.Son dakika: 'Siyasi Cinayet' iddiaları ile ilgili flaş gelişme: Soruşturma başlatıldı...