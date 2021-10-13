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Giriş Tarihi: 13.10.2021 11:03 Son Güncelleme: 13.10.2021 11:30

Son dakika: 'Siyasi cinayetler' tartışması hakkında konuşan Bakan Soylu: "FETÖ taktiğidir"

Son dakika: ’Siyasi cinayetler’ tartışması hakkında konuşan Bakan Soylu: FETÖ taktiğidir

Son dakika açıklamasında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı 'Siyasi cinayetler' tartışması hakkında  "Ben İçişleri Bakanıyım, sordum, 'Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı?' Yok. Bu bir FETÖ taktiğidir." dedi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kılıçdaroğlu'nun iddiaları hakkında resen soruşturma başlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı 'Siyasi cinayetler' tartışması hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Emniyet'te böyle bir istihbaratın olmadığını söyledi.

"BU BİR FETÖ TAKTİĞİDİR"

Soylu "İçişleri Bakanıyım sordum; böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı, yok. Bu bir FETÖ taktiğidir." ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialar ile ilgili resen soruşturma başlattı.

"SİYASİ CİNAYELET KAYGIM VAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde bir açıklamasında "Siyasi cinayetler. Böyle kaygılarım var." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: 'Siyasi Cinayet' iddiaları ile ilgili flaş gelişme: Soruşturma başlatıldı...

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Son dakika: 'Siyasi cinayetler' tartışması hakkında konuşan Bakan Soylu: "FETÖ taktiğidir"
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