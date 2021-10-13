Video Türkiye Son dakika: 'Siyasi cinayetler' tartışması hakkında konuşan Bakan Soylu: "FETÖ taktiğidir"
Son dakika: 'Siyasi cinayetler' tartışması hakkında konuşan Bakan Soylu:

Son dakika: 'Siyasi cinayetler' tartışması hakkında konuşan Bakan Soylu: "FETÖ taktiğidir"

13.10.2021 | 11:56

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Son dakika açıklamasında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı 'Siyasi cinayetler' tartışması hakkında "Ben İçişleri Bakanıyım, sordum, 'Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı?' Yok. Bu bir FETÖ taktiğidir." dedi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kılıçdaroğlu'nun iddiaları hakkında resen soruşturma başlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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