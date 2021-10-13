TÜGVA Başkanı’nın sözlerini çarpıttılar! Cevap gecikmedi: “Bu alçaklıktır! Hodri meydan!”

FETÖ'NÜN SIZMA GİRİŞİMİ

Vakıfla ilgili bu konuda çok hassas davranıyoruz. Takip ediyoruz ama günün sonunda 300.000 üyemiz var. Türkiye gençliğine hitap ettiğimiz için her bir kişiyi detaylı bir biçimde araştırma ihtimalimiz mümkün değil, olamıyor. Şimdi burayla ilgili, o sızma konusuyla ilgili bu arkadaşlar birkaç arkadaştı. Bunların Emniyette de kayıdı var. O dönemde bu kayıtları, yurt dışındaki ilgili kişilere kaçıran kişiler o dönemde FETÖ'den tutuklanmışlar. Sonraki süreçte serbest kalmış olabilir. Ama aynı FETÖ taktiğiyle belgeleri doğrularını bir şekilde sistemimizden alıp, bu evraklar üzerinden sahtecilik yapması, bunları yanlış bir şekilde manipüle etmesi, bunların üzerinde Excel dosyalarının oluşturulması bu zaten bir suç. Bununla ilgili de zaten suç duyurusunda bulunuldu. Tamamen asılsız, yalan, sahte evraklarla bir manipülasyon ve algı operasyonuyla karşı karşıyayız. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olup, her türlü şeffaflıkla açıklamaya devam edeceğiz. Bunlara karşı hodri meydan diyoruz."