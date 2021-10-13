CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve İBB zabıtalarının Büyükada İskelesi'nin üst katında kiracı olan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar şubesini hukuksuz bir şekilde işgal etmesi sonrasında yapılan hukuksuzluk son bulmuştu. Ardından TÜGVA hakkında ODA TV ve TELE 1 gibi medya organları gerçek dışı haberler yapmaya başladı.
En son Metin Cihan isimli bir sosyal medya hesabından TÜGVA hakkında asılsız paylaşımlar yapıldı. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu sosyal medya hesabından tüm iddialara yönelik bir açıklama yayınladı. Eminoğlu, "Karşımızda montaj ve asılsız belgeler oluşturulan, bunları dolaşıma sokmak için örgütlü bir yapısı olan siyasi destekleri olan bir örgütle karşı karşıyayız.
TÜGVA Başkanı'nın sözlerini çarpıttılar! Cevap gecikmedi: "Bu alçaklıktır! Hodri meydan!"
Yayınlanan sözde belgelerin hiçbirinin TÜGVA ile alakası veya ilgisi yoktur. Zaten belge diyerek oluşturulmuş şeyler sonradan masa başında kurgulanmış kumpas belgeleridir. Bu yeni kumpas operasyonunda hedef sadece Türkiye Gençlik Vakfı değildir. Milli ve manevi değerlere hizmet eden tüm vakıf ve derneklerimiz hedeftedir" ifadelerini kullandı.
TÜGVA BAŞKANI EMİNOĞLU'NUN SÖZLERİ ÇARPITILDI
En son TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalındaki programına katılarak Özdemir'in sorularını yanıtladı. Bir soruya cevabında Eminoğlu, "Bu daha önce bahsettiğim, tamamen sızdırılmış. FETÖ'den daha sonra bunlar tutuklandı. Bunların bizim EYP sistemini kullanarak içeriden almış olduğu verilerle oluşturduğu dosyalar olduğunu, sahte evraklar olduğunu ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.
Halk TV, Yol TV, Tele 1, ABC Gazetesi, T 24 gibi birçok medya kuruluşuyla birlikte bazı gazeteciler ve sosyal medya kullanıcıları da Eminoğlu'nun ifadeleri çarpıtılarak "TÜGVA Başkanı belgeleri kabul etti" şeklinde açıklamaları lanse etti.
GERÇEKTE NE DEMİŞTİ?
Eminoğlu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ifadelerinin çarpıtıldığını belirterek "Cüneyt Özdemir ile canlı yayında çok net şekilde "içimize sızdırılmış FETÖ'cüler üye bilgilerimizi çaldı sonra da bunlarla sahte evraklar oluşturdu." dediğimiz halde "TÜGVA Başkanı belgeleri kabul etti" demek alçaklıktır. Buyrun hakikati paylaşın da görelim. #HodriMeydan" ifadelerini kullandı.
Eminoğlu ayrıca Cüneyt Özdemir'in programındaki ifadelerinin yer aldığı video kaydını da paylaştı.
Öte yandan TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, A Haber ekranlarında TÜGVA'nın yürüttüğü çalışmaların altını çizerek terör örgütlerinin TÜGVA'yı neden hedef haline getirdiğini anlattı.
''KARŞIMIZDA BİR LEŞ ORDUSU VAR''
Türkiye'de genç bir nüfus var ve bu genç nüfusla ilgili de bu çalışmaları yürütme gayreti içerisindeyiz. Birbirinden değerli, birbirinden kıymetli çalışmalar var bu çalışmalarla ilgili de yürütülen yıpratma çalışmaları bizleri daha da kenetliyor. Çünkü karşımızda bir leş ordusu var. Bu orduya karşı da biz safları daha da sıklaştırarak, daha da diri olarak, daha da ilk günki motivasyonumuzda olarak bu çalışmalarızı daha da sıklaştıracağız.
FETÖ'NÜN SIZMA GİRİŞİMİ
Vakıfla ilgili bu konuda çok hassas davranıyoruz. Takip ediyoruz ama günün sonunda 300.000 üyemiz var. Türkiye gençliğine hitap ettiğimiz için her bir kişiyi detaylı bir biçimde araştırma ihtimalimiz mümkün değil, olamıyor. Şimdi burayla ilgili, o sızma konusuyla ilgili bu arkadaşlar birkaç arkadaştı. Bunların Emniyette de kayıdı var. O dönemde bu kayıtları, yurt dışındaki ilgili kişilere kaçıran kişiler o dönemde FETÖ'den tutuklanmışlar. Sonraki süreçte serbest kalmış olabilir. Ama aynı FETÖ taktiğiyle belgeleri doğrularını bir şekilde sistemimizden alıp, bu evraklar üzerinden sahtecilik yapması, bunları yanlış bir şekilde manipüle etmesi, bunların üzerinde Excel dosyalarının oluşturulması bu zaten bir suç. Bununla ilgili de zaten suç duyurusunda bulunuldu. Tamamen asılsız, yalan, sahte evraklarla bir manipülasyon ve algı operasyonuyla karşı karşıyayız. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olup, her türlü şeffaflıkla açıklamaya devam edeceğiz. Bunlara karşı hodri meydan diyoruz."