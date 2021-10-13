Manipülasyon videosuyla TÜGVA nasıl hedef alındı? TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu: Algı operasyonuyla karşı karşıyayız

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Vakfa sızan FETÖ’cülerin içeriden aldıkları verilerle sahte evraklar ürettiklerini belirten Eminoğlu, “Tamamen asılsız, yalan, sahte evraklarla bir manipülasyon ve algı operasyonuyla karşı karşıyayız. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olup, her türlü şeffaflıkla açıklamaya devam edeceğiz.” dedi.