TÜGVA Başkanı’nın sözlerini çarpıttılar! Cevap gecikmedi: “Bu alçaklıktır! Hodri meydan!”

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalındaki programına katılarak vakıfla ilgili ortaya atılan “belge” iddialarına ilişkin soruları da yanıtladı. Eminoğlu, vakfa sızan FETÖ’cülerin içeriden aldıkları verilerle sahte evraklar ürettiklerini anlattı. Halk TV, Yol TV, Tele 1, ABC Gazetesi, T 24 gibi birçok medya kuruluşu, gazeteciler ve bazı sosyal medya kullanıcıları ise Eminoğlu’nun ifadelerini çarpıtılarak “TÜGVA Başkanı belgeleri kabul etti" şeklinde açıklamalarını lanse etti. Eminoğlu ifadelerinin çarpıtıldığını belirterek sosyal medyadan “Cüneyt Özdemir ile canlı yayında çok net şekilde “içimize sızdırılmış FETÖ’cüler üye bilgilerimizi çaldı sonra da bunlarla sahte evraklar oluşturdu” dediğimiz halde “TÜGVA Başkanı belgeleri kabul etti” demek alçaklıktır. Buyrun hakikati paylaşın da görelim. Hodri meydan” dedi.