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Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Angola'da: "İnsanlığın kaderi bir avuç ülkenin insafına bırakılamaz"
Giriş Tarihi: 18.10.2021 16:47 Son Güncelleme: 18.10.2021 17:20

Başkan Erdoğan Angola'da: "İnsanlığın kaderi bir avuç ülkenin insafına bırakılamaz"

Başkan Erdoğan Angola’da: İnsanlığın kaderi bir avuç ülkenin insafına bırakılamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Angola ziyareti kapsamında Angola Meclisi'ne hitap etti. Başkan Erdoğan açıklamasında: "İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşının galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz." ifadelerini kullandı

Başkan Recep Tayyip Angola Meclisi Özel Oturumuna katıldı. Başkan Erdoğan Angola Meclisi'ne hitap etti.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Luanda'da Angola Meclisi'ne hitap etti

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasimize kasteden FETÖ terör örgütünün darbe girişiminin boşa çıkarılmasında Meclisimiz büyük rol oynamıştır.

Türkiye olarak Angola'nın yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye olarak, Afrika kıtasına yönelik batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz.

İNSANLIĞIN KADERİ BİR AVUÇ ÜLKENİN İNSAFINA BIRAKILAMAZ
İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşının galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz.

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Kıtanın en büyük ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağı için burs programı düzenledik. 5 bin civarında lisans, yüksek lisans ve doktora alanında ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz.

Türkiye olarak, Afrika Kıtasına yönelik batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz.

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Başkan Erdoğan Angola'da: "İnsanlığın kaderi bir avuç ülkenin insafına bırakılamaz"
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