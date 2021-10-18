Video Haber SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Luanda'da Angola Meclisi'ne hitap etti
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Luanda'da Angola Meclisi'ne hitap etti

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Luanda'da Angola Meclisi'ne hitap etti

18.10.2021 | 17:05

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Luanda’da Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından Luanda'da Angola Meclisi'nde bir konuşma yaptı.

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