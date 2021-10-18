Türkiye’nin ’Suriye’ hamlesi ne olacak? Abdullah Ağar 4 noktaya dikkat çekti! ABD ve Rusya buna uymadı...

YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde artan taciz ve saldırıları, ABD ve Rusya'nın verdikleri söz ve mutabakatlara uymaması kamuoyunda 'Suriye'ye yeni operasyon gelir mi?' sorusunu akıllara getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız" açıklaması ise operasyon sinyali olarak değerlendirildi.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar Suriye'deki son gelişmeleri ve Türkiye'nin atacağı adımları sabah.com.tr için değerlendirdi
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar
"BU ÇOK BÜYÜK BİR GÜVEN TESTİ"
Abdullah Ağar, "Türkiye açısından bir gerçek var. Ne ABD ne de Rusya, Türkiye ile yaptıkları mutabakatlara uymuyorlar. YPG/PKK'yı kendi menfaatleri açısından kullanma eğilimindeler. Bu aynı zamanda çok büyük bir güven testine de karşılık geliyor." dedi. Ağar, her iki ülkenin de meşru mekanizmalar ve Türkiye ile işbirliğine gitmeyip, YPG/PKK ile işbirliği yaptığına dikkat çekti.
ABD'nin, Türkiye'ye karşı "Ben DEAŞ ile mücadele ediyorum" gerekçesini ürettiği vurgulayan Ağar, "O zaman DEAŞ ile mücadele ediyorsan, YPG/PKK'nın DEAŞ ile mücadele alanlarında olması lazım. Yani Orta/Fırat havzası, Rakka, Deyr-Ez-Zor'da olması lazım." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin bu gelişmeler karşısında haklı olarak "YPG/PKK'nın benim sınırımın dibinde ne işi var? Niye sürekli benim ülkeme, kontrolumun altında olan bölgelerde sivillere saldırıyor?" sorusunu sorduğunu söyleyen Ağar, "Şimdi böyle olunca ortada söylenen ile yapılan arasında büyük bir uçurum ortaya çıkıyor. Bu bir güven testine dönüşüyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ile "Ben ABD ve Rusya ile teker teker veya beraber bir işbirliğini deneyeceğim. Olmazsa yapacağım, yapmak zorundayım" mesajı verdiği ifade eden Ağar, ABD ve Rusya'nın desteğini alan YPG/PKK'nın 4 kirli planına dikkat çekti:
1 - Türkiye'nin toprak bütünlüğünü, egemenliği, bağımsızlığını, üniter yapısını tehdit ediyor.
2 - Suriye'yi parçalıyor.
3 - Irak'ı parçalama eğilimi üretiyor.
4 - Türkiye, Arap, Pers havzasını istikrarsızlaştırma ve baskı altına alma eğilimi yaratıyor.
"TEMEL AMAÇ: BÜTÜN BİR SINIRIN TEMİZLENMESİDİR"
Türkiye'nin olası bir harekatta hedefinin tek bir nokta olmadığına vurgu yapan Ağar, "Alan kontrolü veya alanın PKK'dan temizlenmesine yönelik harekatın tercih edileceğini düşünüyorum" dedi.
Ağar, "Temel amaç nedir? Bütün bir sınırın 30 KM derinlikte YPG/PKK'dan arındırılmasıdır. Menbiç, Ayn-El Arab, Tel-Abyad ve Kamışlı'nın 30 KM derinlikte temizlenmesidir. Temel mesele budur." ifadelerini kullandı.
Ağar sözlerini şöyle sürdürdü:
"SURİYE'DE HALK BÜYÜK BİR ZULÜM İÇERİSİNDE YAŞIYOR"
Türkiye bir göçmen baskısı ile karşı karşıya. Bu Rusya tarafından tahrik ediliyor. Bu da güvensizliğe sebebiyet veriyor. İç savaş öncesinde Suriye'nin yüzde 70'ni oluşturan halk büyük bir zulüm içerisinde yaşıyor. Bu toplumun kendi vatanı ve toprağı içerisinde normalleşmesi gerekiyor. Şu an sadece YPG/PKK'nın elinde Suriye'nin yüzde 30'u var. Bu nasıl bir paylaşım?
"BUNUN ENGELLENMESİ VE İMHA EDİLMESİ LAZIM"
Türkiye, PKK'dan arındırılmış bir güvenli bölge oluşturmak istiyor. 30 KM derinlikte bütün sınır hattını YPG/PKK'dan arındırmak. Kürt toplumunu ve sosyolojisini PKK tasarrufundan kurtarmak. Temel amaç bu. Son süreçte; Hem Türkiye'nin toprakları hem Türkiye'nin sınır ötesinde görev yapan devlet görevlileri hem de Türkiye'nin himayesinde yaşayan sivil halk hemen hemen her gün saldırılara maruz kalıyor. Bunun engellenmesi ve imha edilmesi lazım.
"TÜRKİYE NE YAPILMAYA ÇALIŞILDIĞINI ÇOK İYİ BİLİYOR"
Şu son derece önemli: Eğer ABD ve Rusya'nın Türkiye üzerinde bir hesapları yoksa. Eğer bu örgütü (YPG/PKK) beslemeye devam ediyor/ederlerse belli ki ABD ve Rusya'nın örgüt üzerinden Türkiye'nin parçalanmasıyla ilgili bir hesabı var demektir. Türkiye'nin bakış açısı bu kadar net. Türkiye bu örgütün ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyor.