Türkiye’nin ’Suriye’ hamlesi ne olacak? Abdullah Ağar 4 noktaya dikkat çekti! ABD ve Rusya buna uymadı...

Ağar sözlerini şöyle sürdürdü:

"SURİYE'DE HALK BÜYÜK BİR ZULÜM İÇERİSİNDE YAŞIYOR"

Türkiye bir göçmen baskısı ile karşı karşıya. Bu Rusya tarafından tahrik ediliyor. Bu da güvensizliğe sebebiyet veriyor. İç savaş öncesinde Suriye'nin yüzde 70'ni oluşturan halk büyük bir zulüm içerisinde yaşıyor. Bu toplumun kendi vatanı ve toprağı içerisinde normalleşmesi gerekiyor. Şu an sadece YPG/PKK'nın elinde Suriye'nin yüzde 30'u var. Bu nasıl bir paylaşım?

"BUNUN ENGELLENMESİ VE İMHA EDİLMESİ LAZIM"

Türkiye, PKK'dan arındırılmış bir güvenli bölge oluşturmak istiyor. 30 KM derinlikte bütün sınır hattını YPG/PKK'dan arındırmak. Kürt toplumunu ve sosyolojisini PKK tasarrufundan kurtarmak. Temel amaç bu. Son süreçte; Hem Türkiye'nin toprakları hem Türkiye'nin sınır ötesinde görev yapan devlet görevlileri hem de Türkiye'nin himayesinde yaşayan sivil halk hemen hemen her gün saldırılara maruz kalıyor. Bunun engellenmesi ve imha edilmesi lazım.

"TÜRKİYE NE YAPILMAYA ÇALIŞILDIĞINI ÇOK İYİ BİLİYOR"

Şu son derece önemli: Eğer ABD ve Rusya'nın Türkiye üzerinde bir hesapları yoksa. Eğer bu örgütü (YPG/PKK) beslemeye devam ediyor/ederlerse belli ki ABD ve Rusya'nın örgüt üzerinden Türkiye'nin parçalanmasıyla ilgili bir hesabı var demektir. Türkiye'nin bakış açısı bu kadar net. Türkiye bu örgütün ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyor.