TÜGVA’dan çirkin iftiralara sert tepki: Kara propaganda yerine iddialarınızı yargıya taşıyın!

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yönetici ve çalışanlarıyla ilgili iftiralara tepki gösterdi.
Vakıftan yapılan açıklamada, misyonu ve vizyonu belli olan TÜGVA'nın, genel merkezdeki yöneticilerinin, il - ilçe yöneticilerinin "gönüllülük esasıyla" gençlere karşılıksız olarak hizmet ettiği, işi, gücü, mesleği olan kişilerin bulunduğu görünür, şeffaf ve güzide bir kuruluş olduğu belirtildi.
Açıklamada; Türkiye Gençlik Vakfı'nda istihdam edilen personeller hariç, Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Temsilcileri ve diğer vakıf yöneticilerinin gönüllülük esasıyla vakıf çalışmalarında bulunduğu ve her birinin kendi mesleklerini icra ettiği aktarıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Gönüllülük esası ile yapılan bu çalışmalarda kişilerin istediği okulu okuma ve istediği mesleği yapma hürriyeti dün olduğu gibi bugün de vardır ve yasaldır. Bir kişinin özel sektörde ya da kamuda çalışması yasal olarak vakıf yöneticisi veya üyesi olmasına engel değildir.
Bu şeffaf ve yalın gerçeğe rağmen vakıf yöneticilerimizin meslekleri ve çalıştıkları yerler üzerinden hedef alınması, haklarında iftira atılması sadece kara propogandadır.
"KARA PROPAGANDA YERİNE İDDİALARINIZI YARGIYA TAŞIYIN"
Mesleklerini yaparken vakıf çalışmalarında gönüllü olarak çalışmaları takdir edilesi bir durum olması gereken yöneticilerimizin mesleklerine vakıf aracılığı ile kavuşmuş gibi gösterilmesi kara propagandadır, bu kara propogandayı asla kabul etmiyoruz.
Yurt dışındaki etki ajanları ve yurt içindeki gazeteciler, bazı siyasiler bu durumu kara propaganda malzemesi yapmak yerine, eğer bir sorun olarak görüyorlarsa kendilerine hodri meydan diyoruz, bu iddialarını yargıya taşımalarını bekliyoruz.
Sosyal medyadan iftira atarak, yalan söyleyerek, tehdit ederek, hedef göstererek bizleri yıldıramayacaklarını açık bir şekilde ilan ediyoruz."Türkiye Gençlik Vakfı’ndan İsmail Saymaz'a yalanlama: Bu kumpasın bir parçası olduğunu ispatlamıştır CHP’nin TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgali sona erdi! 'Bu kirli oyun ve zorbalık durduramayacak' TÜGVA Başkanı'ndan CHP'nin 27 saatlik işgaline tepki! "Bu bir çökmedir" Bunun adı Yassıada zihniyeti