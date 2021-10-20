İslam düşmanlığını siyasi ranta çeviriyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "TRT World Forum 2021
"e video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
Kovid-19 salgını etkisini yitirmekle birlikte gündemimizi işgal etmeyi sürdürüyor. Salgının artçı sarsıntılarını, ekonomi başta olmak üzere farklı alanlarda hissetmeye devam ediyoruz. Böylesi devasa bir krizin ardından hayatın eski normaline dönmesi elbette zaman alacaktır. Bu süreçte yaşananlar, artık dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gösteriyor.
Tüm insanlığın geleceğini tehdit eden bu kriz karşısında dünyada barış ve adaleti sağlamakla görevli kurumlar bir kez daha sınıfta kaldı. Az gelişmiş ülkeler ve yoksul toplum kesimleri kaderlerine terk edilmiş, ticarette korumacılık artarken tedarik zincirlerinde kırılmalar yaşandı. Ekonomik sıkıntılarla birlikte Batılı ülkelerde nefret suçları ürkütücü boyutlara ulaştı
Avrupalı siyasetçiler, toplumu tıpkı bir kanser hücresi gibi saran İslam düşmanlığı ile mücadele etmek yerine bunu istismar etmenin, siyasi ranta çevirmenin, oya devşirmenin hesabını yapıyor. Dünya genelinde 5 milyona varan ölümleri virüse veya yetersiz sağlık hizmetlerine bağlamak hem kolaycı hem de hatalı bir yaklaşım olacaktır. Bu tablonun ortaya çıkmasının en önemli sebebi, zayıf yerine güçlüyü koruyan, paylaşma yerine sömürüyü teşvik eden, kanaat yerine hırsı, bencilliği, tamahkârlığı özendiren mevcut sistemdir.
İslam âleminin söz hakkının olmadığı, Afrika
'nın, Latin Amerika
'nın, Güney Asya
'nın taleplerinin dikkate alınmadığı, sadece gücü elinde bulunduran beş ülkenin çıkarlarının gözetildiği bu sistemin halihazırdaki yapısı ile devam etmesi mümkün değildir. Birleşmiş Milletler
ve diğer uluslararası kurumlardaki reform ihtiyacı artık görmezden gelinemez. ANKARA