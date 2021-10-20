Saldırıya uğrayan TÜGVA personeli konuştu: ’Buyrun çay içelim’ dedik, kafa ve tekme attılar...

Arkadaşlarımıza tekme attılar. Biz de mecburen savunma durumuna girdik. Bir arkadaşımızın ayak bağları falan koptu. Bu tür saldırıları bekliyorduk, Genel Merkezimiz tarafın uyarılmıştık. Bu bilinçli olarak yapılan bir şey. Kirli alt fraksiyonlar tarafından oluşturulan bir şey. Biz bunun kaynağını biliyoruz. Hedef gösterenlerin utanmasını bekliyoruz. Umarım daha fazla ileri gitmez, giderse de sorumluları bellidir. Burada 114 genç var. Buradaki gençleri, ailelerini tedirgin etmeye hakları yok. Buna müsade etmeyiz! Gerektiği şekilde önlemimizi almaya çalışırız.

Kocaeli'nde TÜGVA'ya çirkin saldırı! O anları anlattı: "6 kişi üzerimize çullandılar" | Video