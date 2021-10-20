Kocaeli'nde TÜGVA'ya çirkin saldırı! O anları anlattı: "6 kişi üzerimize çullandılar" | Video

Kocaeli'nin İzmit ilçesinden Tepeköy Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öğrenci yurduna giden saldırganlar gerginliğe neden oldu. Saldırı nasıl oldu? Kimler saldırdı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. TÜGVA Kocaeli Başkanı Yasin Kaplan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Saldırıya uğrayan TÜGVA personeli o anları anlattı.